ساري: المنافسة على ثلاث بطولات ميزة لـ يوفنتوس

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 19:17

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري

يؤمن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس إن منافسة فريقه على ثلاث بطولات خلال الموسم الجاري هي ميزة لهم وليست شيئا سلبيا.

وقال ساري في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا: "أعتقد أننا محظوظون للعب على ثلاث أهداف منفصلة عن بعضها البعض".

وأضاف "نستطيع التركيز على دوافعنا على هدف واحد في كل مرة نلعب فيها، يمكن أن يكون هذا ميزة لنا".

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وعن مواجهة ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا قال: "كل مبارياتنا ضدهم الموسم الجاري كانت صعبة، هو فريق يجعل الأمور صعبة علينا ونتيجة لقاء الذهاب لا تعني شيئا".

وكان لقاء الذهاب انتهى في ملعب سان سيرو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأضاف "الإيقافات تجعلني أعتقد أن ميلان سيلعب بنفس الطريقة ويختار فريقا تنافسيا مثلما حدث في ماوجهة الذهاب والنتيجة مازالت مفتوحة على مصراعيها".

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