"الدوري الأمريكي يعود".. بطولة جديدة لاستئناف النشاط في الولايات المتحدة بـ ديزني ورلد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 18:38

كتب : FilGoal

عودة الدوري الأمريكي

يعود الدوري الأمريكي مجددا لاستئناف النشاط الرياضي بدءا من 8 يوليو المقبل في منتجع "ديزني وورلد" في ولاية فلوريدا عبر بطولة جديدة.

وتوقف الدوري الأمريكي بعد جولتين من بداية الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

والبطولة الجديدة تحمل اسم "الدوري الأمريكي يعود" وستخوض الأندية الـ 26 جميع المباريات خلف أبواب مغلقة دون جماهير.

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نظام المسابقة

تجرى القرعة يوم 11 يونيو المقبل، وتقسم الأندية الـ 26 إلى 6 مجموعات.

المجموعة الأولى تضم 6 أندية والخمس مجموعات الأخرى تضم كلا منها 4 في الفترة بين 8 وحتى 23 يوليو، إذ سيخوض كل فريق 3 مباريات.

يتأهل أول وثان كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 من المركز الثالث لدور الـ 16 وتقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، والمقرر إقامته 11 أغسطس المقبل.

جميع مباريات البطولة يصل عددها إلى 54 مباراة 39 في دور المجموعات و15 في الإدوار الإقصائية.

وتتيح البطولة مقعدا للبطل مؤهل لدوري أبطال الكونكاكاف 2021.

وستتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للاعبين والأطقم الفنية.

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وبعد نهاية البطولة تعود مسابقة الدوري الأمريكي لاستكمالها بدءا من الجولة الثالثة بجدول جديد لتحديد بطل الموسم الذي يحمل 25 في تاريخ المسابقة.

مناهضة العنصرية

وقال دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي: "فرصة امتلاك جميع الأندية الـ26 في بيئة خاضعة للرقابة تمكننا من المساعدة في حماية صحة لاعبينا ومدربينا وموظفينا عند العودة للعب".

وتابع "الرابطة تعتزم معالجة قضايا المساواة العرقية بعد وفاة جورج فلويد، واحتجاجات التي حدثت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "ندرك أيضا أن وفاة جورج فلويد وآخرين ركزت بلادنا على قضايا الظلم العنصري وعدم المساواة والعنف ضد الرجال والنساء السود".

وأتم "بالتعاون مع أصحابنا واللاعبين والعاملين لدينا، يلتزم الدوري وأندية بعمق بإنشاء برامج هادفة ومؤثرة لمعالجة هذه القضايا التي ابتليت بها مجتمعنا لفترة طويلة جدا".

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