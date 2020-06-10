بي بي سي تكشف الموعد المتوقع للحكم على استئناف سيتي من حرمانه الأوروبي

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أن شهر يوليو هو الموعد المحتمل لصدور حكم المحكمة الرياضية على استئناف مانشستر سيتي من قرار حرمانه من المشاركة الأوروبية لعامين.

وأوضح التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء أن كل المحامين سيدخلون في مداولات بعد جلسات الاستئناف التي استمرت لثلاثة أيام واختتمت عملها قبل عدة ساعات.

وأكدت المحكمة الرياضية أن طرفي النزاع مانشستر سيتي والاتحادا لأوروبي "يويفا" أعربا عن ارتياحهما فيما يتعلق بسير الإجراءات.

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ماذا حدث؟

في شهر فبراير الماضي أصدر الاتحاد الأوروبي قرار بحرمان سيتي من المشاركة الأوروبية لعامين مع تغريمه 30 مليون يورو لاختراقه قواعد اللعب المالي النظيف بين عامي 2012 و2016.

وأكدت هيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي أن سيتي فشل في التعاون مع التحقيق.

لكن مانشستر سيتي تقدم باستئناف على القرار مؤكدا أن النادي لم ينتهك قواعد اللعب المالي النظيف.

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