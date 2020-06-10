وائل جمعة: كأس العالم حلم لم يتحقق.. وعودة الدوريات فرصة لهزيمة كورونا

يتطلع وائل جمعة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لعودة كافة الدوريات الأوروبية، ليكون ذلك بمثابة انتصار حقيقي على فيروس كورونا، والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي وكافة الدوريات حول العالم.

الدوري الإسباني يعود مساء غدا 11 يونيو، ويعقبه الدوري الإنجليزي يوم 17 من نفس الشهر، وكان الدوري الألماني قد دشن عودة الدوريات الخمسة الكبرى وسط إجراءات إحترازية مشددة.

الصخرة تحدث في لقاء مطول عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022 لعدد من سفراء المونديال في حضور عدد من الإعلاميين، من بينهم مراسل FilGoal.com.

وكل ما يلي على لسان وائل جمعة خلال اللقاء.

الحلم الضائع

"لعبت في كأس القارات 2009 وقدمنا بطولة رائعة، وكنا قريبين جدا من التأهل لكأس العالم 2010 لكن للأسف ضاعت الفرصة".

"اختياري لأكون سفيرا لبطولة كأس العالم 2022، سيكون فرصة جيدة للغاية لتعويض حلم اللعب في المونديال".

فرصة للعرب

"إقامة المونديال المقبل في دولة عربية سيقدم رسالة لكل العالم أن الوطن العربي قادر على استضافة بطولات كبيرة، والأمر لا يقتصر علي أوروبا فقط".

"هناك الكثير من الدول العربية التي بمقدورها استضافة كأس العالم في السنوات المقبلة مثل مصر، والمغرب، والسعودية، إذ أن لديهم الإمكانيات والبنية التحتية التي تجعلهم قادرون علي تنظيم مثل هذا الحدث الكبير".

"البعض لديهم فكرة بأن العرب ليس لديهم الثقافة أو القدرة على تنظيم مثل هذه الأحداث، لكن نجاح كأس العالم 2022 سيعكس صورة جيدة عن الشعوب العربية".

عودة الدوريات

"سعيد بعودة الدوريات الأوروبية، ليعود معها النشاط الكروي حول العالم بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا".

"الكل كان سعيدا للغاية بعودة النشاط ، حتى مع إقامة المباريات بدون جمهور، فإقدام رابطة الدوري الألماني على عودة الدوري وسط إجراءات إحترازية مشددة أعطى جرعة من الأمل والتفاؤل، لكي تعود الحياة إلى طبيعتها من جديد".

الانتصار علي كورونا

"عودة الكرة ببروتوكول صحي كان أمر طبيعي في ظل انتشار الفيروس، ويجب أن يصبر الجميع، فالحياة ستعود لطبيعتها ويجب أن نتفاءل بالانتصار قريبا على كورونا".

"عندما يعود الجمهور إلى المدرجات تدريجيا، ستبدأ الأمور تعود إلى نصابها الطبيعي ويتم الاعتياد على الوضع الجديد بضرورة استمرار تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الإحترازية للحد من الفيروس".

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