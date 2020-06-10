عضو مجلس السلة يكشف لـ في الجول مصير اللاعب المجنس قوانين الاستئناف وموعد الدوري الجديد

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة عدة قرارات أمس الثلاثاء أبرزها استئناف الموسم الجاري في منتصف أغسطس كموعد مبدئي بالإضافة لانتظار موافقة الدولة على تجنيس لاعب لاستغلال قوانين الاتحاد الدولي.

ويسمح الاتحاد الدولي للمنتخبات بتجنيس لاعب واحد من أجل المشاركة في البطولات الدولية ويسعى الاتحاد المصري استغلال ذلك القرار.

وقال محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلة لـ FilGoal.com: "ننتظر موافقة الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ خطوة بشأن اللاعب المجنس".

وتابع "هذا القانون من الاتحاد الدولي ونسعى لاستغلاله لدعم المنتخب الوطني".

وكشف فتحي "عندما نحصل على الموافقات الرسمية سنبدأ خطواتنا لدعم المنتخب لاختيار العنصر المناسب".

وشدد فتحي "سيتكفل الاتحاد المصري أو الشركة الراعية بمبلغ تجنيس اللاعب وراتبه بعيدا عن الدولة".

وعن استئناف الدوري في أغسطس أوضح فتحي "نتخذ كافة الإجراءات من أجل عودة الموسم".

وشدد "لكن كل ذلك ليس له قيمة قبل صدور القرار الرسمي من رئاسة الوزراء بعودة النشاط مرة أخرى".

وعن التدابير كشف "درسنا كافة الإجراءات سيتم عمل مسحة لجميع المشاركين على حساب الاتحاد المصري".

وتابع "كل نادي سيلتزم فقط بتكاليف إقامته بالفندق القريب من الصالة التي سيتم الإعلان عنها مع الكشف عن جدول المباريات".

وشدد "كل نادي ملتزم بعدم خروج أي فرد من الفندق حتى انتهاء البطولة سواء كان لاعبا أو حتى عضو مجلس إدارة".

وأضاف فتحي "لو لا قدر الله تمت إصابة لاعب بالفيروس سيتم استبعاده حتى شفائه، ولن يدخل القائمة بديل له".

وواصل حديثه "ملتزمون بكافة الإجراءات الطبية، وسنتكفل بذلك وبتأجير الصالة وإقامة ممثلي البث التلفزيوني".

وتابع "كل فريق سيشارك بقائمته الحالية بما فيها المحترفين الأجانب دون أي تغييرات".

وعن مصير الدوري الموسم المقبل أوضح "كموعد مبدئي سينطلق في شهر أكتوبر، حال تم الانتهاء من الموسم الجاري بنجاح".

وأتم تصريحاته "لدينا خطة شاملة للفترة المقبلة وننتظر الحصول على الضوء الأخضر باستئناف النشاط لتنفيذها".

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