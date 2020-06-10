الأهلي يسأل رئيس مجلس النواب: كيف نحصل على حقوقنا في وجود حصانة تتصدى لتفعيل القانون

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 16:27

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

مجلس إدارة النادي الأهلي

تقدمت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الأربعاء، بمذكرة رسمية إلى علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

تسائل الأهلي لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب.

وجاء نص بيان الأهلي كالآتي:

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"تسأل الإدارة بوضوح شديد، لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض وهدم قيم الأسرة المصرية؟".

وأضاف البيان "ويتسائل الأهلي أيضا كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه بالقانون في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون وأن آية بلاغات يتم تقديمها يكون مصيرها الأدراج المغلقة؟".

وكشف البيان "جاء في المذكرة أن رئيس الزمالك لم يتوقف عن السب والتطاول بحق الأهلي ومجلس إدارته منذ عامين ولا يزال يردد ذات الأكاذيب والاتهامات الباطلة دون حسيب أو رقيب وأن النادي تقدم بالعديد من البلاغات لم يتم النظر إليها بدعوى أنه يحمل حصانة برلمانية تحمي تصرفاته".

وشدد "حتى ولو كانت تجاوزات في حق الآخرين وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم".

وقال النادي في مذكرته إن هناك إصرارا غير مفهوم بالمرة على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتعطيل القانون خاصة أن مجلس النواب هو المنوط أولا بالدفاع عن حقوق الشعب والمساواة بين أفراده وتشريع القوانين وآلية تنفيذها وليس لحماية عضو البرلمان فقط.

وشدد النادي على أن استمرار هذا الأمر يوحي بأن القانون لم يعد كافيا لحصول المواطنين على الحقوق المشروعة.

وطلب الأهلي من رئيس مجلس النواب موافاته بالطريقة الصحيحة والمشروعة حتى يحصل النادي ومجلس إدارته على حقوقهم من رئيس الزمالك الذي يكيل الاتهامات ويسيء إلى سمعة الأسر ويتحدث بألفاظ خارجة دون رادع قانوني.

وأخيرا أكد الناي ثقته بأن مجلس النواب ورئيسه حريصون على وحدة الصف بين أبناء الوطن وعدم إشعال الفتنة في الوسط الرياضية خاصة أن الأمور فاقت كل الحدود ونفد صبر الجميع.

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