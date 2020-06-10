فرجاني ساسي: لننهي مغامرة دوري الأبطال ثم نتحدث في تجديد تعاقدي مع الزمالك

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 15:23

كتب : FilGoal

الزمالك - السوبر - فرجاني ساسي

يفضل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك التركيز في مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا قبل الحديث عن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وهو يتواجد في تونس حاليا بسبب توقف منافسات الكرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال فرجاني في تصريحات لوكالة الصحافة التونسية: "في الوقت الحالي، أنا زملكاوي، وأفضل التركيز على بطولة دوري أبطال إفريقيا التي ننافس على لقبها".

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وعن مسألة تجديد تعاقده مع الزمالك، أوضح الدولي التونسي "لننهي المغامرة الإفريقية أولا ثم نرى".

وأضاف "أشعر بالراحة في صفوف الزمالك، ولدي علاقة جيدة مع الجميع، لكني أؤكد مجددا أننا لم نناقش أمر تجديد التعاقد بعد".

وشدد ساسي "علاقتي جيدة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك".

وأتم "تركيزي حاليا منصب على العودة لكرة القدم بعد كل هذا التوقف".

الزمالك ينتظر مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي لم يتحدد موعده.

ويتواجد ساسي مع منتخب تونس الذي استئناف تدريباته قبل يومين بعد فترة طويلة من توقف تدريبات كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبسبب تواجد الكثير من اللاعبين المحترفين في تونس خلال فترة الحجر الصحي، قرر منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس إقامة المعسكر على مرتين حفاظا على سلامة اللاعبين.

وسيكون المعسكر الأول لنسور قرطاج لمدة 5 أيام بداية من يوم الإثنين 8 يونيو وحتى السبت 13 من الشهر ذاته.

ويضم المعسكر الأول 13 لاعبا وهم فارق بن مصطفى والمعز بن شريفية ووجدي كشريدة وصدام بن عزيزة ونسيم هنيد ومرتضى بن وناس وفرجاني ساسي ومحمد أمين بن عمر ومحمد علي بن رمضان ونعيم سليتي وفخر الدين بن يوسف وسعد بقير وبسام الصرارفي.

على أن يكون المعسكر الثاني في الفترة من 16 إلى 21 من شهر يونيو الجاري وسيضم كل من عاطف الدخيلي وأيمن دحمان وحمزة المثلوثي وزياد بوغطاس وهاني عمامو وإسكندر العبيدي وحسام دقدوق ومحمد المثناني وأحمد خليل وطه ياسين الخنيسي ومحمد علي بن حمودة وياسين الشماحي وفراس بلعربي.

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