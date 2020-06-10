خبر في الجول – إجازة وخطوة نحو التجديد.. فايلر يسافر إلى سويسرا

يسافر ريني فايلر المدير الفني للأهلي إلى مسقط رأسه في سويسرا غدا الخميس، للحصول على إجازة قصيرة ومناقشة أسرته في ملف تجديد تعاقده مع الأهلي.

وينطلق فايلر إلى سويسرا بعد التنسيق مع السفارة السويسرية لتنسيق رحلة طيران في ظل إغلاق الأجواء بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تستمر إجازة فايلر من 10 أيام إلى أسبوعين حسبما علم FilGoal.com، في ظل تواصل مستمر خلالها مع مسؤولي الأهلي.

يعد سفر فايلر أمر محرك لملف تجديد تعاقده مع الأهلي، حيث علم FilGoal.com في وقت سابق مفاوضات التمديد متوقفة في الوقت الحالي، خاصة وأن المدرب السويسري كان عالقا في مصر، ويحتاج لمناقشة خطوة التجديد مع أسرته.

وأبلغ فايلر مسؤولي الأهلي في وقت سابق أنه في حاجة للنقاش مع أسرته بشكل واضح حول عملية تمديد التعاقد، خاصة وأن العقد المقدم من الأهلي يمتد لعامين مقبلين، ما يعني حاجة السويسري لمناقشة أسرته حول ترتيبات جديدة منها احتمالية نقل إقامتهم إلى مصر على سبيل المثال أو على فترات، مع افتقاد المدرب لأسرته في الوقت الحالي والظروف الجارية.

ولكن في ظل صعوبة السفر بسبب إغلاق الأجواء، ورغبة فايلر في مناقشة الأمر مع أسرته وجها لوجه، تعطلت مفاوضات تمديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكن مع سفر فايلر غدا الخميس، قد تتحرك الأمور قليلا نحو التجديد.

وفي وقت سابق، كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم الأهلي عن اقتراب فايلر من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال شريف فؤاد عبر قناة أون تايم سبورتس: "يمكنك اعتبار الأمر منتهي، الأهلي حريص على تجديد التعاقد مع المدرب صاحب الرؤية الجيدة".

وأضاف "فايلر أيضا لديه كامل الرغبة للتجديد، متبقي فقط الإعلان عن التجديد وما منع ذلك الظروف التي نعيشها بسبب الكورونا".

وأتم المتحدث الرسمي للأهلي حديثه "هناك رغبة أكيدة بين الطرفين، هذا أمر واضح".

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

اقرأ أيضا

"شعرت بميل صلاح للزمالك"

وزارة الرياضة: ننتظر قرارا بشأن النشاط اليوم

محامي النقاز: فيفا أثبت صحة موقفنا

أمير مرتضى: سأرد على قناة الأهلي

ناجي: جنش "طلع راجل".. ومصطفى شوبير سيٌظلم