تقرير: سيتي وتشيلسي وتوتنام تواصلوا مع ريال مدريد بشأن أشرف حكيمي

أفادت تقارير صحفية بأن مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنام يرغبون في ضم المغربي أشرف حكيمي مدافع ريال مدريد المعار لبروسيا دورتموند.

أشرف حكيمي النادي : بوروسيا دورتموند ريال مدريد

الدولي المغربي يتألق في الدوري الألماني مع دورتموند، وتنتهي إعارته بنهاية هذا الموسم.

وأوضح تقرير موقع 90min أن الأندية الثلاثة تواصلت مع ريال مدريد لمعرفة موقف اللاعب وإمكانية ضمه الموسم المقبل.

وذكر التقرير أن دورتموند يقاتل من أجل التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي لكنه سيواجه منافسة قوية من عدة أندية إذا قرر ريال مدريد التخلي عنه.

يوفنتوس وإنتر وباريس سان جيرمان يراقبون المغربي البالغ من العمر 21 عاما ويعد أحد أبرز المواهب الشابة في العالم حاليا.

وكان أليخاندرو كامانو وكيل أعمال أشرف حكيمي قد أوضح قبل أيام أن هدف الأخير هو العودة للمشاركة مع فريق ريال مدريد.

كامانو شدد أن اللاعب يريد العودة لريال مدريد بالقول لـOnda Madrid:"الحوار رائع مع الفريق (ريال مدريد)، يتوقعون باستمرار وجود اللاعب ولا نريد أن نبتعد عنهم كثيرا".

وواصل "سنصل إلى اتفاق سواء ببقائه أو رحيله، لكن دون أن ننسى أن الهدف هو اللعب لريال مدريد يوما ما، لأن بالنسبة له، إنه أفضل ناد في العالم".

وينتمي حكيمي لأكاديمية ريال مدريد وشارك لأول مرة مع الفريق الأول للنادي في كأس العالم للأندية عام 2017 التي توج بها.

ويلعب معارا في دورتموند للموسم الثاني تواليا، ويمتد عقد حكيمي مع ريال مدريد إلى 2022.

وتوج حكيمي بأربعة ألقاب مع ريال مدريد وفاز بالسوبر الألماني 2019-2020 مع دورتموند.

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