النجم الساحلي يكشف لـ في الجول: أنباء تفاوضنا مع كارتيرون غير صحيحة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 13:31

كتب : محمد عبد العظيم

الزمالك - السوبر - كارتيرون

نفى النجم الساحلي صحة التقارير المتداولة حول التفاوض مع باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.

وكانت إذاعة شمس التونسية قد كشفت تقدم المفاوضات بين النجم الساحلي وكارتيرون وإبداء المدير الفني الفرنسي موافقته المبدئية.

وقال شكري العميري رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com: "هذا الكلام غير صحيح إطلاقا".

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وتابع "لم تحدث مفاوضات مع كارتيرون ولم يتم مناقشة الأمر".

وجاءت التقارير التونسي بعد ساعات من إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك موعد التجديد للمدرب الفرنسي.

وأعلن مرتضى منصور أن التجديد لكارتيرون سيكون ظهر السبت المقبل على أن يتم الإعلان عن التفاصيل وقتها.

وكان النجم الساحلي قد أقال كارلوس جاريدو في فبراير الماضي قبل أن يتولى قيس الزواغي المهمة ويرحل في منتصف مارس بعد أقل من شهر.

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