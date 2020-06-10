اسكواش - اتحاد اللاعبين المحترفين يعلن مد فترة التوقف بسبب كورونا

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش مد فترة التوقف المعلنة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الدولي أن إيقاف البطولات تم مده إلى منتصف أغسطس.

وكان القرار السابق هو إيقاف البطولات الدولية حتى بداية يوليو المقبل ولكن وفقا للظروف الحالية تم مد ذلك إلى منتصف أغسطس.

وأوضح الاتحاد الدولي أن التوقف بدأ منذ 13 مارس، وتم الاتفاق على ذلك القرار بعد التواصل مع منظمي البطولات واللاعبين من أجل صحة وسلامة الجميع.

وقال هانا ريدجارد مدير الاتحاد الدولي: "هذا قرار صعب بالتأكيد لكنه ضروري، نحن نشعر بخيبة أمل لأننا في وضع لا يسمح باستئناف المسابقات".

وتابع "هناك عدد من الشكوك المحيطة بالسفر الدولي، بجانب قرارات التباعد الاجتماعي وإجراءات الحجر المتوقعة للاعبين والموظفين مما يعني عدم إمكانية استئناف المسابقات الفترة الحالية".

وأتم تصريحاته "رغم كل ذلك فصحة وسلامة جميع لاعبينا وجميع المشاركين أمر بالغ الأهمية، نواصل متابعة الأمر لنضع خارطة طريق لعودة المسابقات الدولية".

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