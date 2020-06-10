إصابة ناينجولان في تدريبات كالياري وقد يغيب عن بداية عودة الدوري

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 12:40

كتب : FilGoal

رادجا ناينجولان - كالياري

تعرض رادجا ناينجولان لاعب وسط فريق كالياري لإصابة في عضلة الساق اليمنى خلال التدريبات.

ولم يتحدد مدة غياب اللاعب حتى الآن لكن التقارير الإيطالية تشير إلى احتمالية غيابه عن أول مواجهات الفريق بعد استئناف الدوري.

وكشف بيان كالياري أن الاختبار الطبي للاعب أثبت إصابته من الدرجة الأولى في عضلة الساق اليمنى.

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ويبدأ ناينجولان الخضوع للعلاج الطبيعي ومعرض للغياب عن مواجهة فيرونا في 20 يونيو بعد استئناف الدوري الإيطالي.

وكان ناينجولان قد انتقل إلى صفوف كالياري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويبلغ ناينجولان من العمر 32 عاما وقد ساهم حتى الآن بتسجيل خمسة أهداف وصناعة مثلهم في 21 مباراة بالدوري الإيطالي.

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الدوري الإيطالي كالياري رادجا ناينجولان
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