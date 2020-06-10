الكشف عن قميص بايرن للموسم الجديد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 12:28

كتب : FilGoal

قميص بايرن ميونيخ للموسم المقبل

كشف نادي بايرن ميونيخ يوم الأربعاء عن قميصه الأساسي للموسم المقبل.

وأفاد النادي في بيان "يتميز التصميم الجديد بألوان بايرن الأساسية الأحمر والأبيض، مع وضع حواف بيضاء في منطقة الياقة والأكمام".

وأضاف "كما نقش شعار (ميا سان ميا) في منطقة الرقبة. ويكمل الطقم الأساسي السروال والجوارب الحمراء".

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وأتم البيان "حراس المرمى لديهم أطقم زرقاء وخضراء".

الظهور للأول لبايرن بالقميص الجديد سيكون مساء الأربعاء خلال مواجهة إنتراخت فرانكفورت في نصف نهائي كأس ألمانيا.

يذكر أن الفريق البافاري اقترب من التتويج لقب الدوري الألماني هذا الموسم إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن بروسيا دورتموند الوصيف قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

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