مصيلحي: علاقتنا بالأهلي تاريخية.. نرغب في استمرار ثنائي الزمالك وموقفنا إذا عاد الدوري

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن قوة العلاقة بين ناديه والأهلي، مؤكدا رفضه الزج باسم النادي في أزمة ليس طرفا فيها لكن تم تدارك الأمر سريعا.

وأعلن مصيلحي رغبته في استمرار عبد الرزاق سيسيه وأحمد رفعت ثنائي الزمالك المعار لكن دون مبالغة مالية.

التجديد لطلعت يوسف:

وقال مصيلحي في بداية تصريحاته لبرنامج (مع شوبير): "علاقتنا بطلعت يوسف علاقة قوية جدا، هذا الموسم قدمنا مستوى رائع وكان له دور كبير".

وأضاف "لم نشعر أن الأمور صعبة في الفريق، وكان لدينا نظام فلم تكن هناك أزمات بشأن الرواتب أو غيره".

وأوضح مصيلحي "تم تغيير مسمى منصب طلعت يوسف إذ أصبح رئيس جهاز كرة القدم في الاتحاد السكندري وأنه لن يكون المدير الفني للفريق الأول فقط".

وكشف رئيس الاتحاد السكندري "هناك زيادة بسيطة في التعاقد، ولم يكن الأمر المالي أزمة فهي أخر ما يتناقش فيه طلعت يوسف معنا".

موقف سيسيه ورفعت:

وبالحديث عن ثنائي الزمالك المعار قال: "سيسيه لاعب جيد وشخصية رائعة، ولدينا رغبة في استمراره مع الفريق وهو معجب بالتواجد في الإسكندرية".

وأضاف مصيلحي "يفكر دائما في الاحتراف الأوروبي ولديه حلم الانضمام إلى برشلونة يوما ما".

وشدد "ما نسمعه عن طلبات المسؤولين في الزمالك المالية لبيع سيسيه أمر بعيد خاصة في ظل الأزمة الحالية".

وتابع مصيلحي "3 ملايين دولار أو تخفيض 500 ألف دولار عن ذلك؟ قولا واحدا وقتها لن يكون سيسيه لاعبا في الاتحاد هذا رقم مبالغ فيه وليس من إمكانياتنا".

وأوضح رئيس الاتحاد السكندري "في الحقيقة لم نسمع ذلك بشكل رسمي من الزمالك لأننا لم نقدم طلب أو ندخل في مفاوضات حاليا، لكن لدينا رغبة في استمرار رفعت وسيسيه".

موقف الدوري:

وبالحديث عن فكرة استئناف الدوري شدد مصيلحي "إذا تم اتخاذ رسمي اليوم باستئناف النشاط الرياضي سنعود غدا بكل تأكيد".

وتابع "حديثي السابق عن طلب إلغاء الموسم كان بسبب الظروف الحالية وأرقام المصابين بكورونا، والآن هناك ضيق وقت".

وكشف مصيلحي "لكن لا يوجد لدينا أي مشكلة في ذلك، إذا صدر قرار بعودة الدوري سنعود بالتأكيد، المهم أن يكون هناك ضوابط".

وعن صحة موافقة الأندية في اجتماع سابق لمنح الأهلي اللقب حال تم الإلغاء قال: "بالفعل في بداية أزمة كورونا اجتمعنا وتحدثت جميع الأندية وليس الزمالك فقط أنه إذا كان الأهلي بعيدا بالصدارة فيحصل على اللقب وتحدثنا عن فكرة إلغاء الهبوط وإمكانية خوض الموسم المقبل على مجموعتين".

وتابع "استمعت لتغيير رأي بعض المسؤولين عن ما حدث في الغرف المغلقة ولا أعلم لماذا؟ سمعت محمد الخولي نائب المصري يتحدث في ذلك رغم أن حديثي كان مباشرا مع سمير حلبية رئيس النادي عكس ذلك".

وأوضح مصيلحي "إذا تم إلغاء الدوري دون تنصيب الأهلي بطلا سيتقدم بشكوى، وإن تم منحه اللقب ستتقدم أندية أخرى بشكوى وهذا أمر طبيعي".

أزمة مع الأهلي؟

وبالحديث عن مشكلة النادي مع الأهلي قائلا: "فوجئت الصراحة بأنه تم الزج باسمنا بطريقة غير مباشرة، ولكن يجب التأكيد أن علاقة الأهلي والاتحاد تاريخية".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد صرح أن هناك نادي يريد إلغاء دوري كرة القدم بسبب موقفه في جدول الترتيب ويريد استمرار الدوريات التي يتصدرها مثل كرة السلة واليد.

وكشف "جمعتني مكالمة مع كل من محمود الخطيب وخالد مرتجي وأوضحا الأمر سريعا، وأصدر الأهلي بيان رسمي لتوضيح الأمر وتم انتهاء الموضوع سريعا".

وكان سيد عبد الحفيظ قد صرح للموقع الرسمي للنادي الأهلي أنه لم يقصد بحديثه الاتحاد السكندري وشدد على العلاقة القوية بين الطرفين.

وأتم تصريحاته"علاقتنا بجميع الأندية علاقة محترمة وليست لدينا أزمة، لذلك من الطبيعي ألا يتم الزج باسمنا في خلاف لسنا طرفا فيه".

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