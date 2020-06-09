عبد الحفيظ: لم أقصد الاتحاد السكندري بحديثي عن إلغاء الدوري

فسر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تصريحاته التي أدلى بها أمس في قناة ناديه والتي فسرها البعض أنه يشير إلى نادي الاتحاد السكندري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر موقع الأهلي الرسمي: "نقدر ونحترم بشكل كامل نادي الاتحاد السكندري ومجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي الذي نكن له كل احترام".

وأضاف "علاقة الأهلي والاتحاد السكندري لا تقبل المزايدة أو القسمة على اثنين لأنها علاقة تاريخية وطيدة سواء على مستوى الناديين أو الجماهير".

وأكمل "محمود الخطيب رئيس الأهلي يرتبط بعلاقة حب وود مع الإسكندرية وأيضا نادي الاتحاد وقياداته وكان حريصا على تلبية الدعوة للمشاركة في احتفالية مئوية النادي قبل عدة سنوت انطلاقا من تقديره الشديد للنادي ورموزه وجماهيره العريقة التي يعتز بها".

وشدد في ختام تصريحاته "ما جاء على لساني في قناة الأهلي لم يكن مقصودا به نادي الاتحاد السكندري على الإطلاق، وأكرر التأكيد على اعتزازي بالعلاقة القوية التي تجمع الناديين على كافة الأصعدة".

وكان عبد الحفيظ قال إن هناك أندية تحارب من أجل إلغاء مسابقة الدوري في كرة القدم ولا تريد إلغاء دوري كرة السلة أو اليد لأن موقفهم في المسابقة أفضل.

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