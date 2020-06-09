اللجنة الأولمبية: انتخابات اتحاد الكرة تكميلية وفقا للقانون المصري

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 22:35

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

أشار هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى أن انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إقامتها العام الحالي، تكميلية.

وصرّح حطب: "نرى أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ستكون تكميلية ومدة دورتها عام واحد فقط ينتهي مع إقامة الأولمبياد كما ينص القانون المصري الذي ينص على إقامة الانتخابات مع أول دورة أولمبية أو 4 سنوات كحد أقصى".

وأضاف: "هذا يعني أن المجلس التالي سيستمر 3 سنوات لأنها الفترة بين أولمبياد العام المقبل، وأولمبياد 2024".

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وتابع:"هذا رأينا، إذا أُخذ به أهلا وسهلا، وإذا لم يؤخذ به، فليتحمل أصحاب القرار مسؤوليته من حل وطعن ومشاكل تهدد المجلس".

وعن عودة النشاط الرياضي، قال حطب: "ننتظر اجتماع مجلس الوزراء غدا لحسم عودة النشاط تدريجيا".

وتابع: "نتواصل مع كل الاتحادات الواقعة تحت مظلتنا"

وأشار: "نتواصل مع الوزير بشكل دائم وهو ينقل وجهة نظرنا إلى مجلس الوزراء".

وأوضح: "عندما تقرر الدولة عودة النشاط، يكون بناء على اتفاق مسبق مع الاتحادات المعنية، بعد الاطلاع الكامل على شكل المسابقة وطريقة تنظيمها. مجلس الوزراء لن يقرر عودة نشاط رياضي دون الاطمئنان على خطة مدروسة".

وأتم: "الدولة تعطي الضوء الأخضر للاتحاد الرياضي، أما الاتحاد فله الرؤية الفنية لاستئناف النشاط لأنه الأدرى باللعبة وطبيعة تنظيمها".

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