فينجر: الدوري الإنجليزي سيكون "معاقا" عندما يعود الموسم لغياب الجمهور

قال آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال إن الدوري الإنجليزي سيكون معاقا حينما تعود المسابقة للاستئناف مجددا بسبب غياب الجمهور.

وتحدث فينجر لموقع "ذا أثليتك" الأمريكي اليوم الثلاثاء قائلا: "ما يجعل المسابقة مختلفة في إنجلترا هي طريقة تفاعل الجمهور مع المباريات".

وواصل "هذه أفضل بلد في العالم يتفاعل فيها الجمهور مع ما يحدث في الملعب، لهذا أعتقد أن هذه المسابقة ستكون أكثر بطولة معاقة بسبب غياب الجمهور".

وأكمل المدرب الفرنسي "ستلاحظ أن كرة القدم بدون جمهور ليست حقيقية، أنت لديك عنصرين في كرة القدم هما اللاعبين والجمهور ومن يشاهد المباريات عبر التلفاز".

وأردف "لذا مع غياب جزء الجمهور وجلوسهم في المنزل سيظهر عنصر واحد للمشهد وهو اللاعبين وستلاحظ على الفور مدى افتقادك للجزء الآخر.

ويعتقد المدرب التاريخي لأرسنال والمتوج بالدوري بدون هزيمة في إنجلترا في عام 2004 أن الفرق الصغيرة فقدت ميزة هامة أمام الفرق الكبرى بسبب غياب الجمهور.

وقال: "لقد لاحظت ذلك في الدوري الألماني ستشعر أن الفرق الصغيرة لا تستطيع المنافسة أمام نظيرتها الكبرى".

وأكمل "هناك شيء ما مفقود، الحدة والحماس والإيمان بالقدرة على تحقيق مفاجأة الذي يستمده الفريق من خارج الملعب".

وأتم فينجر "الفرق الكبرى لديها إمكانيات أفضل والفارق بينم وبين الفرق الصغيرة هو محاولة الجمهور تقليل ذلك الفارق ولكن هذا حاليا تغير، ولا يجب أن ننسى أن غياب الجمهور يؤثر كذلك على الحكام والفريق الخصم كذلك".

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