كيلليني: أتعجب من استبعاد إنتر من المنافسة على الدوري.. لاتسيو عليه الاستمتاع باللحظة المؤقتة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 10:27

كتب : FilGoal

جيورجيو كيلليني

يتعجب جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس من استبعاد البعض لإنتر من المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ووصل الفارق بين يوفنتوس المتصدر وإنتر إلى 9 نقاط قبل 12 جولة من النهاية، ولفريق إنتر مباراة مؤجلة.

ويرى كيلليني أن لاتسيو يعيش فترة نجاح مؤقتة عليه الاستمتاع بها لأنها لن تدوم رغم أن فارق النقاط بين الفريقين نقطة واحدة.

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وقال كيلليني في تصريحات لصحيفة كوريير ديللو سبورت: "استبعاد إنتر من المنافسة على اللقب أمر خطير".

وأوضح "بمعرفتي للمدرب واللاعبين، لن استبعدهم من المنافسة فتسع نقاط لا شيء، وإذا فازوا على سامبدوريا تقل الفجوة أكثر".

وشدد مدافع يوفنتوس "نلعب في بطولة مصغرة مجنونة خلال الفترة المقبلة".

وعن لاتسيو قال: "يمرون بمرحلة جميلة، أتمنى لهم الاستمتاع بهذه اللحظة ولكن ليس للأبد لأنها ستنتهي قريبا".

ويحل لاتسيو في المركز الثاني برصيد 62 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر.

وبالحديث عن دوري أبطال أوروبا كشف كيلليني "أفضل الوصول للنهائي والخسارة عن الخروج المبكر".

وأضاف "تم إقصائي من قبل في ثمن النهائي وفي دور المجموعات وأوكد لكم أن الأمر ليس مضحكا تماما".

وأتم تصريحاته "أتمنى بالتأكيد حصد لقب البطولة، لكن ننتظر موعد استئنافها أولا".

وكان يوفنتوس قد خسر ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد أمام ليون، قبل أن يتم تأجيل لقاء الإياب بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونجح كيلليني خلال 15 عاما حصد لقب الدوري مع يوفنتوس 8 مرات بالإضافة لأربعة ألقاب لكأس إيطاليا ومثلهم لكأس السوبر.

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