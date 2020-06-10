محمد سمير: طاهر يرحب بالانتقال لـ الأهلي.. وإذا لعبت للقطبين سأنضم للمنتخب فورا

يعتقد محمد سمير مدافع المقاولون العرب أن زميله في الفريق طاهر محمد طاهر سيعود للاحتراف الأوروبي ويصبح أحد النجوم.

وقال سمير عبر قناة أون تايم سبورتس: "طاهر من أهم اللاعبين في مصر وينقصه فقط بعض الأمور البسيطة وسيصبح من أفضل اللاعبين وسيحترف في أوروبا".

وأضاف "طاهر ارتبط اسمه كثيرا بالأهلي، وإذا لم يحترف سينضم للقلعة الحمراء وأعلم أنه يريد ذلك".

وانتقل للحديث عن تألقه مع المقاولون في الموسم الحالي قائلا: "الاستقرار في الفريق سبب ظهوري بمستوى جيد وتسجيل الكثير من الأهداف".

وتابع "وجودنا في المركز الثاني لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا، ولكن المفاجأة كانت احتلال المركز الخامس في الموسم الماضي".

وأكمل "عماد النحاس حافظ على قوام الفريق وضم صفقات زادت من قوتنا".

واستمر في حديثه "أتمنى عودة الدوري وليس لأن المقاولون في المركز الثاني، ولكن لأن هناك الكثير من الأندية واللاعبين متضررين من توقف النشاط".

وتعجب قائلا "البعض يقول يجب إلغاء الدوري وبدء بطولة جديدة في شهر أغسطس، ولكن هل بهذه الطريقة سنتغلب على فيروس كورونا، بالتأكيد لا".

وأتم تصريحاته "إذا انتقلت للأهلي أو الزمالك سأنضم غدا بشكل فوري إلى منتخب مصر".

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