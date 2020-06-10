تصريحات جريئة من ناجي عن وردة وعواد وأزمة غالي ونبيه

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 01:39

كتب : FilGoal

عمرو وردة - مصر - جنوب إفريقيا

لم يكبح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، إجابته الصريحة خلال حواره المطول عبر أون تايم سبورتس 2، والذي تطرق خلاله لعدة قضايا.

دعونا نستعرض مجموعة من أبرز تصريحاته المباشرة فيما يلي:

"إيهاب لهيطة أحسن إداري في العالم"

أخبار متعلقة
ناجي: لن أعمل في الزمالك حتى لو "مش لاقي آكل" ناجي: جنش "طلع راجل" ولم يحمّلني إصابته.. ومصطفى شوبير سيُظلَم بسبب والده ناجي: الحضري أخبرني برغبته في اللعب مجددا.. وكشف لي عن "منشطاته" محامي النقاز: وثقنا بالفيديو كل تصريحات مرتضى منصور ضدنا.. وفيفا أثبت صحة موقفنا

"حسام غالي المخطئ في أزمته مع أسامة نبيه، ذهبت إلى غرفته وأقسمت له بالطلاق أنه فهم الأمر بشكل خاطئ، هو ابني وأنا اللي مربيه".

"مروان محسن لاعب يحبه المدربون ولا يحبه الجمهور".

"دائما ما أخبر نفسي أنني لا أعرف شيئا حتى أواصل التعلم".

"عندما بدأت العمل أنا وحسام البدري في الفريق الأول للأهلي، قلنا (يا رب نشتغل سنة) حتى يُعرف اسمنا ونخرج للعمل في أماكن أخرى.. انتهى بي المطاف للعمل 13 عاما في الفريق الأول".

"عمرو وردة استمر في صفوف المنتخب دونا عن رغبة الجهاز الفني بكأس الأمم الإفريقية 2019".

"رشحت محمد عواد لمحمود الخطيب منذ عدة سنوات حتى ينتقل إلى الأهلي، فقال لي (هانجيبه ازاي) بسبب تواجده وقتها في الإسماعيلي، ثم وقع الاختيار على علي لطفي الذي هو حارس مميز وكنت قد رشحته أيضا".

"عصام الحضري واجه بوركينا فاسو في 2017 بدرجة حرارة 39، ولو كانت درجة حرارته 49 كان سيشارك أيضا".

"هاني أبو ريدة قال لـ هيكتور كوبر: فز بمباراة السعودية وستستمر معنا، لكن كوبر لم يكن يرغب في المواصلة أصلا، بعض اللاعبين صار دمهم ثقيلا على قلبه، وشاهدنا كهربا يشوّح".

"محمد عواد حظه عثر في الزمالك، لكنه حارس مرمى موهوب ويستحق التواجد في نادٍ كبير".

"استبعدته من كأس العالم لأن وجهة نظري كانت أننا لم نشاهده تحت ضغوط كبيرة بعكس شريف إكرامي. عندما ذهبت لمتابعة عواد مع الوحدة السعودي، شاهدته أمام فرق كبيرة وفرق صغيرة، ثم كوّنت وجهة نظري أن إكرامي هو الأحق".

"حزنت مما قاله في البداية، ثم قلت لنفسي إنني فعلت ذلك سابقا وتجاوزت بكلام لا يجب قوله، ولذا قمت بمهاتفته لمصالحته".

طالع أيضا

اللجنة الأولمبية: انتخابات اتحاد الكرة تكميلية وفقا للقانون المصري

عبد الحفيظ: لم أقصد الاتحاد السكندري بحديثي عن إلغاء الدوري

إصابة مؤكدة وفزع في أولد ترافورد قبل ودية يونايتد وستوك

جوردان هندرسون.. تسع سنوات ليفربول

فينجر: الدوري الإنجليزي سيكون "معاقا" عندما يعود الموسم

أحمد ناجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد سمير: طاهر يرحب بالانتقال لـ الأهلي.. وإذا لعبت للقطبين سأنضم للمنتخب فورا 28 دقيقة | الدوري المصري
تصريحات جريئة من ناجي عن وردة وعواد وأزمة غالي ونبيه 41 دقيقة | منتخب مصر
حوار – إبراهيم عبد الخالق: وقعت لـ الأهلي.. وهذه قصة رحيل "العصفورة" عن الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
ناجي: لن أعمل في الزمالك حتى لو "مش لاقي آكل" 58 دقيقة | مصر
لومالا: لم أتحدث عن رغبتي في مغادرة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
ناجي: جنش "طلع راجل" ولم يحمّلني إصابته.. ومصطفى شوبير سيُظلَم بسبب والده ساعة | منتخب مصر
أمير مرتضى: لن نفرط في القوام الأساسي للفريق.. وسأرد على ما قيل في قناة الأهلي ساعة | الدوري المصري
ريكاردو: الإسماعيلي كان يستحق لقب الدوري في 2009.. وتمنيت التعاقد مع أبو تريكة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 2 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ 3 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 4 كلوب: سيشعر اللاعبون بالصدمة حين أصرخ في صلاح وسط المدرجات الخالية
قد ينال إعجابك