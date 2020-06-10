تصريحات جريئة من ناجي عن وردة وعواد وأزمة غالي ونبيه

لم يكبح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، إجابته الصريحة خلال حواره المطول عبر أون تايم سبورتس 2، والذي تطرق خلاله لعدة قضايا.

دعونا نستعرض مجموعة من أبرز تصريحاته المباشرة فيما يلي:

"إيهاب لهيطة أحسن إداري في العالم"

"حسام غالي المخطئ في أزمته مع أسامة نبيه، ذهبت إلى غرفته وأقسمت له بالطلاق أنه فهم الأمر بشكل خاطئ، هو ابني وأنا اللي مربيه".

"مروان محسن لاعب يحبه المدربون ولا يحبه الجمهور".

"دائما ما أخبر نفسي أنني لا أعرف شيئا حتى أواصل التعلم".

"عندما بدأت العمل أنا وحسام البدري في الفريق الأول للأهلي، قلنا (يا رب نشتغل سنة) حتى يُعرف اسمنا ونخرج للعمل في أماكن أخرى.. انتهى بي المطاف للعمل 13 عاما في الفريق الأول".

"عمرو وردة استمر في صفوف المنتخب دونا عن رغبة الجهاز الفني بكأس الأمم الإفريقية 2019".

"رشحت محمد عواد لمحمود الخطيب منذ عدة سنوات حتى ينتقل إلى الأهلي، فقال لي (هانجيبه ازاي) بسبب تواجده وقتها في الإسماعيلي، ثم وقع الاختيار على علي لطفي الذي هو حارس مميز وكنت قد رشحته أيضا".

"عصام الحضري واجه بوركينا فاسو في 2017 بدرجة حرارة 39، ولو كانت درجة حرارته 49 كان سيشارك أيضا".

"هاني أبو ريدة قال لـ هيكتور كوبر: فز بمباراة السعودية وستستمر معنا، لكن كوبر لم يكن يرغب في المواصلة أصلا، بعض اللاعبين صار دمهم ثقيلا على قلبه، وشاهدنا كهربا يشوّح".

"محمد عواد حظه عثر في الزمالك، لكنه حارس مرمى موهوب ويستحق التواجد في نادٍ كبير".

"استبعدته من كأس العالم لأن وجهة نظري كانت أننا لم نشاهده تحت ضغوط كبيرة بعكس شريف إكرامي. عندما ذهبت لمتابعة عواد مع الوحدة السعودي، شاهدته أمام فرق كبيرة وفرق صغيرة، ثم كوّنت وجهة نظري أن إكرامي هو الأحق".

"حزنت مما قاله في البداية، ثم قلت لنفسي إنني فعلت ذلك سابقا وتجاوزت بكلام لا يجب قوله، ولذا قمت بمهاتفته لمصالحته".

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