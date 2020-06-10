حوار – إبراهيم عبد الخالق: وقعت لـ الأهلي.. وهذه قصة رحيل "العصفورة" عن الزمالك

كشف إبراهيم عبد الخالق لاعب الإنتاج الحربي أنه وقع على عقود انتقاله للأهلي في وقت سابق قبل أن يطلب الحصول عليهم من علاء عبد الصادق مدير الكرة الأسبق في النادي الأحمر.

وتحدث عبد الخالق لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء قائلا: "نعم وقعت على عقود انتقالي للأهلي وفي ذلك الوقت كان ينتظر النادي معرفة موقف أحمد فتحي من العودة من الاحتراف في قطر".

وواصل "قال لي وكيلي أشعر أنك خيار ثان في الأهلي لذا طلبت الحصول على العقود وبكل احترام حقيقة أعادها علاء عبد الصادق لي".

وعن تجربته مع الزمالك ولماذا استمر طارق حامد عكسه مع الفريق الأبيض رغم انضمامهما للفريق سويا من سموحة علق "طارق يمتاز بالصبر عني".

وأضاف "طارق لم يشارك في أول موسم مع الزمالك ولكنه تحلى بالصبر أنا شاركت في 75% من المباريات وسجلت ثلاثة أهداف ولكن فضلت المشاركة أساسيا بشكل أكبر حينما جاء عرض من وادي دجلة".

وأكمل "عدت للزمالك بعد فترة إعارة للمقاولون العرب وشاركت في البطولة العربية في مركز غير مركزي وكان يجب أن يكون الحكم علي وأنا ألعب في مركزي وليس في مكان شيكابالا أو رمضان صبحي".

وتابع إبراهيم عبد الخالق حديثه "فوجئت بحملات ضدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقولون عني إنني عصفورة أنقل الأسرار لرئيس النادي ورحلت".

وتابع ضاحكا "من يقول عني إنني عصفورة فالعصفورة رحلت عن الزمالك قبل غلق باب القيد بـ48 ساعة فقط".

وعن مصير الدوري قال: "أؤيد عودته مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لأننا لا نعرف متى ستنتهي الأزمة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا".

وأكمل "الأندية المهددة بالهبوط هي التي تريد إلغاء الدوري، وأرى أن الإلغاء سيحدث ضررا كبيرا للأندية التي قدمت أداء رائعا مثل الأهلي".

أما عن منافسة سموحة على لقب الدوري عام 2014 وخسارته لصالح الأهلي قال: "لو كان لدينا جمهور لكنا فزنا به".

وأتم "لكن هذا الدوري كأنه كُتب للأهلي من هدف في مرمى سموحة ثم إضاعة محمود فتح الله ركلة جزاء في لقاء القمة".

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