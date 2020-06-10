ناجي: لن أعمل في الزمالك حتى لو "مش لاقي آكل"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 01:22

كتب : FilGoal

أحمد ناجي

استبعد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، فكرة العمل داخل أسوار نادي الزمالك.

ناجي عمل بين جدران الأهلي لمدة 23 عاما بعد أن لعب في صفوفه، كما تولى تدريب حراس منتخب مصر رفقة هيكتور كوبر وخافيير أجيري.

وعند سؤاله عن إمكانية عمله في الزمالك إذا تولى كوبر مهمة تدريبه وطلب منه أن يعمل معه، جاءت إجابة ناجي مباشرة.

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ناجي قال عبر أون تايم سبورتس 2: "أنا لن أعمل في الزمالك".

وبرر: "الزمالك به أولاده، لماذا سأعمل مع كوبر في الزمالك؟ لست مهيئا نفسيا لذلك".

وأتم: "لن أعمل في الزمالك حتى لو (مش لاقي آكل)".

وتحوّل ناجي للإشادة بـ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

وقال ناجي: "لو عاد بي الزمن، لقاتلت على استمرار الشناوي في الأهلي وألا يرحل في المرة الأولى".

وواصل: "كنت متأكدا من أنه الحارس الأساسي للمنتخب في كأس العالم بنسبة تتخطى الـ80%، لكن بعد مواجهة البرتغال الودية صارت النسبة 100%".

وأوضح: "رأيت فيه كل ما أحلم به بحارس المرمى، وأنا أردت أن أظهر أن مصر قادرة على إنتاج حراس آخرين، وتكلل مجهودنا بفوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي".

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