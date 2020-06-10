لومالا: لم أتحدث عن رغبتي في مغادرة بيراميدز الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 01:08 كتب : عاطف شادي لومالا عبده - بيراميدز - سموحة - الدوري المصري بيراميدز لومالا نرشح لكم أخر الأخبار محمد سمير: طاهر يرحب بالانتقال لـ الأهلي.. وإذا لعبت للقطبين سأنضم للمنتخب فورا ساعة | الدوري المصري تصريحات جريئة من ناجي عن وردة وعواد وأزمة غالي ونبيه ساعة | منتخب مصر حوار – إبراهيم عبد الخالق: وقعت لـ الأهلي.. وهذه قصة رحيل "العصفورة" عن الزمالك ساعة | الدوري المصري ناجي: لن أعمل في الزمالك حتى لو "مش لاقي آكل" ساعة | مصر لومالا: لم أتحدث عن رغبتي في مغادرة بيراميدز ساعة | الدوري المصري ناجي: جنش "طلع راجل" ولم يحمّلني إصابته.. ومصطفى شوبير سيُظلَم بسبب والده ساعة | منتخب مصر أمير مرتضى: لن نفرط في القوام الأساسي للفريق.. وسأرد على ما قيل في قناة الأهلي ساعة | الدوري المصري ريكاردو: الإسماعيلي كان يستحق لقب الدوري في 2009.. وتمنيت التعاقد مع أبو تريكة 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. أمير مرتضى: لن نفرط في القوام الأساسي للفريق.. وسأرد على ما قيل في قناة الأهلي ناجي: الحضري أخبرني برغبته في اللعب مجددا.. وكشف لي عن "منشطاته" حوار – إبراهيم عبد الخالق: وقعت لـ الأهلي.. وهذه قصة رحيل "العصفورة" عن الزمالك محامي النقاز: وثقنا بالفيديو كل تصريحات مرتضى منصور ضدنا.. وفيفا أثبت صحة موقفنا ناجي: جنش "طلع راجل" ولم يحمّلني إصابته.. ومصطفى شوبير سيُظلَم بسبب والده الأكثر مشاهدة 1 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 2 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ 3 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 4 كلوب: سيشعر اللاعبون بالصدمة حين أصرخ في صلاح وسط المدرجات الخالية أمس اليوم غدا كأس ألمانيا 0 ساربريكين 3 باير ليفركوزن انتهت الدوري البرتغالي 1 جل فيسنتي 3 فاماليساو انتهت كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ - إينتراخت فرانكفورت لم تبدأ 20:45 الدوري البرتغالي - بورتو - ماريتيمو لم تبدأ 22:30 الدوري البرتغالي - فيتوريا سيتوبال - سانت كلارا لم تبدأ 18:00 الدوري البرتغالي - بورتيمونينسي - بنفيكا لم تبدأ 20:15 الدوري الإسباني - إشبيلية - ريال بيتيس لم تبدأ 22:00 الدوري البرتغالي - تونديلا - ديسبورتيفو أفيش لم تبدأ 22:15 الدوري البرتغالي - بيلينينسيس - فيتوريا غيمارايش لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك