ريكاردو: الإسماعيلي كان يستحق لقب الدوري في 2009.. وتمنيت التعاقد مع أبو تريكة

يرى البرازيلي هيرون ريكادرو المدير الفني الأسبق للإسماعيلي أن الفريق الأصفر كان الأحق للفوز بلقب الدوري المصري في موسم 2008/2009.

وخسر الإسماعيلي لقب الدوري أمام الأهلي في المباراة الفاصلة بهدف دون رد.

وقال ريكاردو عبر قناة أون تايم سبورتس1: "لا أشعر بالحزن في الوقت الحالي لخسارة الدوري أمام الأهلي، لأن الإسماعيلي كان الأحق للفوز باللقب".

وأضاف "ليس جريمة أن يخسر الإسماعيلي اللقب أمام الأهلي أكبر الفرق المصرية".

وأكمل "دربت الكثير من اللاعبين المميزين في الإسماعيلي ولكن أبرزهم الثنائي عبد الله السعيد ومحمد حمص".

وواصل "قوة الإسماعيلي في تلك الفترة كانت بسبب الاعتماد على الجماعية في الأداء".

وأتم تصريحاته "كنت أتمنى تدريب محمد أبو تريكة وضمه للإسماعيلي، لعبت ضده أكثر من مرة سواء مع الدراويش أو الهلال السوداني وكان يمتلك إمكانيات مميزة وروح عالية في الملعب".

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