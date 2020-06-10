ناجي: الحضري أخبرني برغبته في اللعب مجددا.. وكشف لي عن "منشطاته"

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، أن عصام الحضري أفصح له عن رغبته في ممارسة كرة القدم مجددا.

عصام الحضري النادي : معتزل

وقال ناجي عبر أون تايم سبورتس: "الحضري تحدث معي منذ يومين وقال لي: عايز ألعب".

وعن رحيل الحضري المفاجئ عن الأهلي عام 2008، قال ناجي: "كان من الصعب استنساخ عصام حضري جديد في عامين أو ثلاثة".

وتابع: "بعد الحضري أتى مجموعة حراس أدوا بشكل جيد، لكنهم لم يكونوا مقنعين لجماهير الأهلي بسبب قيمة الحضري".

الحضري (47 عاما) خاض تجربته الأخيرة –حتى اللحظة- مع كرة القدم في صفوف النجوم، قبل أن ينفصل عنه بشهر يوليو 2019.

وواصل ناجي حديثه: "الحضري لا يخذلك أبدا، يتألق دائما كلما أعطيته الفرصة مثلما حدث أمام السعودية".

وتابع: "كان الحضري جاهزا ولم يلعب للتكريم، لكن بالطبع لو امتلكنا فرصة التأهل في مباراة السعودية لواصل الشناوي اللعب".

وأكمل: "قبل كأس الأمم الإفريقية 2017، عزمت الحضري على الغداء وسألته: هل تتعاطى منشطات؟ أخبرني وسيكون سرك في بئر ولن أستدعيك للمنتخب. فأجابني: نعم، أتعاطى المنشطات، فقلت له: ماذا تتعاطى؟! فأجاب: أتعاطى فراخ، وسمك، ولحمة، وزبدة".

وأتم: "في أمم إفريقيا خضع لكشف المنشطات 3 مرات".

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