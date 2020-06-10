ناجي: الحضري أخبرني برغبته في اللعب مجددا.. وكشف لي عن "منشطاته"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

عصام الحضري

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، أن عصام الحضري أفصح له عن رغبته في ممارسة كرة القدم مجددا.

عصام الحضري

النادي : معتزل

وقال ناجي عبر أون تايم سبورتس: "الحضري تحدث معي منذ يومين وقال لي: عايز ألعب".

وعن رحيل الحضري المفاجئ عن الأهلي عام 2008، قال ناجي: "كان من الصعب استنساخ عصام حضري جديد في عامين أو ثلاثة".

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وتابع: "بعد الحضري أتى مجموعة حراس أدوا بشكل جيد، لكنهم لم يكونوا مقنعين لجماهير الأهلي بسبب قيمة الحضري".

الحضري (47 عاما) خاض تجربته الأخيرة –حتى اللحظة- مع كرة القدم في صفوف النجوم، قبل أن ينفصل عنه بشهر يوليو 2019.

وواصل ناجي حديثه: "الحضري لا يخذلك أبدا، يتألق دائما كلما أعطيته الفرصة مثلما حدث أمام السعودية".

وتابع: "كان الحضري جاهزا ولم يلعب للتكريم، لكن بالطبع لو امتلكنا فرصة التأهل في مباراة السعودية لواصل الشناوي اللعب".

وأكمل: "قبل كأس الأمم الإفريقية 2017، عزمت الحضري على الغداء وسألته: هل تتعاطى منشطات؟ أخبرني وسيكون سرك في بئر ولن أستدعيك للمنتخب. فأجابني: نعم، أتعاطى المنشطات، فقلت له: ماذا تتعاطى؟! فأجاب: أتعاطى فراخ، وسمك، ولحمة، وزبدة".

وأتم: "في أمم إفريقيا خضع لكشف المنشطات 3 مرات".

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