ناجي: الحضري أخبرني برغبته في اللعب مجددا.. وكشف لي عن "منشطاته"
الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 00:21
كتب : FilGoal
كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، أن عصام الحضري أفصح له عن رغبته في ممارسة كرة القدم مجددا.
عصام الحضري
النادي : معتزل
وقال ناجي عبر أون تايم سبورتس: "الحضري تحدث معي منذ يومين وقال لي: عايز ألعب".
وعن رحيل الحضري المفاجئ عن الأهلي عام 2008، قال ناجي: "كان من الصعب استنساخ عصام حضري جديد في عامين أو ثلاثة".
وتابع: "بعد الحضري أتى مجموعة حراس أدوا بشكل جيد، لكنهم لم يكونوا مقنعين لجماهير الأهلي بسبب قيمة الحضري".
الحضري (47 عاما) خاض تجربته الأخيرة –حتى اللحظة- مع كرة القدم في صفوف النجوم، قبل أن ينفصل عنه بشهر يوليو 2019.
وواصل ناجي حديثه: "الحضري لا يخذلك أبدا، يتألق دائما كلما أعطيته الفرصة مثلما حدث أمام السعودية".
وتابع: "كان الحضري جاهزا ولم يلعب للتكريم، لكن بالطبع لو امتلكنا فرصة التأهل في مباراة السعودية لواصل الشناوي اللعب".
وأكمل: "قبل كأس الأمم الإفريقية 2017، عزمت الحضري على الغداء وسألته: هل تتعاطى منشطات؟ أخبرني وسيكون سرك في بئر ولن أستدعيك للمنتخب. فأجابني: نعم، أتعاطى المنشطات، فقلت له: ماذا تتعاطى؟! فأجاب: أتعاطى فراخ، وسمك، ولحمة، وزبدة".
وأتم: "في أمم إفريقيا خضع لكشف المنشطات 3 مرات".
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