بعد وصف الحكومة بـ "منظمة إرهابية".. حذف اسم الهداف التاريخي للصين من المواقع ونجله يدفع الثمن

دعا هاو هايدونج الهداف التاريخي للمنتخب الصيني بإسقاط الحزب الشيوعي في الصيني بوصفه "منظمة إرهابية".

لاعب منتخب الصين السابق البالغ 50 عاما ظهر عبر موقع "يوتيوب" من خلال فيديوهين، لتنديد بما يفعله الحزب الشيوعي الحاكم للبلاد، فجاء رد الحكومة الصينية قاسيا.

وقال هاو "أعتقد أنه يجب طرد الحزب الشيوعي الصيني من الإنسانية. لا ينبغي السماح لشبح الشيوعية بالعيش في هذا العالم. هذا ما توصلت إليه بعد 50 عاما من العيش".

ووفقا لشبكة "CNN" الإخبارية فأن جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية علق على التصريحات قائلا: "بالنسبة لمثل هذه التصريحات السخيفة لا أرغب في التعليق عليها إطلاقا".

تصريحات هاو جاءت في الرابع من يونيو والتي تحمل الذكرى الـ 31 للقمع العسكري للمؤيدين الديموقراطيين حول ميدان تيانانمن في بكين عام 1989.

وحُظر موقع يوتيوب في الصين، وكذلك حساب اللاعب السابق من على موقع "Weibo" الذي يعد النسخة الصينية من "تويتر"إذا كان يمتلك 7 مليون متابع.

وكذلك أغلق حساب زوجته يي زيهاينج بطلة العالم في لعبة الريشة مرتين.

كما حٌذف اسمه من المواقع الصينية، وأزيلت كافة الأخبار والمقالات المكتوبة عنه وزوجته.

الأمر الذي وصل تأثيره على نجله هاو رونزي (23 عاما) والذي فُسخ تعاقده عن طريق ناديه رادنيكي نيش الذي يلعب في الدوري الصربي حسب موقع "Taiwannews".

يأتي ذلك بعد أقل من 10 أيام من ظهوره لأول مرة بقميص الفريق كبديل في آخر 20 دقيقة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 94.

وشارك هاو في كأس العالم 2002 مع منتخب بلاده وسجل 41 هدفا في 107 مباراة، بينما لم يلعب نجله بقميص منتخب بلاده.

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