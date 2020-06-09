مدرب بوركينا السابق: تفوقنا على مصر في 2017.. ولم يفاوضني الأهلي أو الزمالك

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 23:10

كتب : FilGoal

مصر - بوركينا فاسو

استرجع باولو دوارتي المدير الفني السابق لـ بوركينا فاسو، كواليس الهزيمة الصعبة أمام مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال دوارتي: "هذه الهزيمة كانت مؤلمة للغاية لشعب بوركينا فاسو بأكمله".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "تفوقنا على مصر في الاستحواذ بنسب 67%، لو قلنا ذلك منذ 10 سنوات لما صدقنا أحد".

أخبار متعلقة
مصيلحي يعلن عبر في الجول تجديد تعاقد طلعت يوسف مع الاتحاد اللجنة الأولمبية: انتخابات اتحاد الكرة تكميلية وفقا للقانون المصري كرة يد - تحت شعار احنا الأبطال.. لاعبات مصر تطالبن بمنتخب سيدات اتحاد السلة يعلن منتصف أغسطس موعدا لاستئناف الموسم.. وقرارات بشأن المحترفين

وواصل: "قدمنا بطولة كبيرة، وكانت مباراة للذكرى أمام مصر، لو وصلنا النهائي لحصدنا اللقب".

وأكمل: "أسلوب هيكتور كوبر كان معتمدا على اللعب الدفاعي القوي والمهاجمة بالمرتدات، والاعتماد على محمد صلاح الذي هو أحد أفضل 5 لاعبين في العالم، ومحمود تريزيجيه صاحب الجودة والإرادة".

وتابع: "مصر تمتعت بخبرة كبيرة ولعبت بكثير من الهدوء واستغلت أنصاف الفرص واستطاعت الفوز".

المفاوضات مع أطراف مصرية

ونفى البرتغالي دوارتي حدوث أي مفاوضات مع أي فريق أو منتخب مصري طوال السنوات الماضية.

وصرح دوارتي: "كلما غيّر منتخب مصر أو الأهلي أو الزمالك مدربهم، يتم زج اسمي من الصحافة كخيار أو ثانٍ، أعتقد أن الصحافة تحب اسمي، وأنا سعيد بذلك".

وأكمل: "في 5 أو 6 مرات ذُكر فيها اسمي، لم يكن هناك أي مفاوضات مع أندية أو المنتخب".

وأضاف: "أود التدريب في مصر مستقبلا، لأن أفضل كرة في إفريقيا في مصر وجنوب إفريقيا، وأي مدرب يعمل في إفريقيا يحلم بالتدريب في مصر".

وأتم: "لم يحدث أن عرض عليّ الأهلي التعاقد مقابل مليوني يورو سابقا، وليس لدي وكلاء في مصر".

طالع أيضا

اللجنة الأولمبية: انتخابات اتحاد الكرة تكميلية وفقا للقانون المصري

عبد الحفيظ: لم أقصد الاتحاد السكندري بحديثي عن إلغاء الدوري

إصابة مؤكدة وفزع في أولد ترافورد قبل ودية يونايتد وستوك

جوردان هندرسون.. تسع سنوات ليفربول

فينجر: الدوري الإنجليزي سيكون "معاقا" عندما يعود الموسم

مصر بوركينا فاسو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب بوركينا السابق: تفوقنا على مصر في 2017.. ولم يفاوضني الأهلي أو الزمالك 17 دقيقة | منتخب مصر
في ليلة تألق ديمبرباي.. ليفركوزن ينهى أحلام ساربروكن ويصل لنهائي كأس ألمانيا 35 دقيقة | أوروبا
مصيلحي يعلن عبر في الجول تجديد تعاقد طلعت يوسف مع الاتحاد 37 دقيقة | الدوري المصري
اللجنة الأولمبية: انتخابات اتحاد الكرة تكميلية وفقا للقانون المصري 52 دقيقة | مصر
بعد 13 عاما من هدف ريكيلمي.. "الحكم أعطاه مسافة أبعد عن الحائط البشري" ساعة | أمريكا
بيان رسمي - أسوان يقبل استقالة مجدي عبد العاطي ساعة | الدوري المصري
إصابة مؤكدة وفزع في أولد ترافورد قبل ودية يونايتد وستوك 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فينجر: الدوري الإنجليزي سيكون "معاقا" عندما يعود الموسم لغياب الجمهور 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 3 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ 4 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز"
قد ينال إعجابك