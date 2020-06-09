مدرب بوركينا السابق: تفوقنا على مصر في 2017.. ولم يفاوضني الأهلي أو الزمالك

استرجع باولو دوارتي المدير الفني السابق لـ بوركينا فاسو، كواليس الهزيمة الصعبة أمام مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال دوارتي: "هذه الهزيمة كانت مؤلمة للغاية لشعب بوركينا فاسو بأكمله".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "تفوقنا على مصر في الاستحواذ بنسب 67%، لو قلنا ذلك منذ 10 سنوات لما صدقنا أحد".

وواصل: "قدمنا بطولة كبيرة، وكانت مباراة للذكرى أمام مصر، لو وصلنا النهائي لحصدنا اللقب".

وأكمل: "أسلوب هيكتور كوبر كان معتمدا على اللعب الدفاعي القوي والمهاجمة بالمرتدات، والاعتماد على محمد صلاح الذي هو أحد أفضل 5 لاعبين في العالم، ومحمود تريزيجيه صاحب الجودة والإرادة".

وتابع: "مصر تمتعت بخبرة كبيرة ولعبت بكثير من الهدوء واستغلت أنصاف الفرص واستطاعت الفوز".

المفاوضات مع أطراف مصرية

ونفى البرتغالي دوارتي حدوث أي مفاوضات مع أي فريق أو منتخب مصري طوال السنوات الماضية.

وصرح دوارتي: "كلما غيّر منتخب مصر أو الأهلي أو الزمالك مدربهم، يتم زج اسمي من الصحافة كخيار أو ثانٍ، أعتقد أن الصحافة تحب اسمي، وأنا سعيد بذلك".

وأكمل: "في 5 أو 6 مرات ذُكر فيها اسمي، لم يكن هناك أي مفاوضات مع أندية أو المنتخب".

وأضاف: "أود التدريب في مصر مستقبلا، لأن أفضل كرة في إفريقيا في مصر وجنوب إفريقيا، وأي مدرب يعمل في إفريقيا يحلم بالتدريب في مصر".

وأتم: "لم يحدث أن عرض عليّ الأهلي التعاقد مقابل مليوني يورو سابقا، وليس لدي وكلاء في مصر".

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