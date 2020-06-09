مصيلحي يعلن عبر في الجول تجديد تعاقد طلعت يوسف مع الاتحاد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 22:50

كتب : هاني العوضي

طلعت يوسف

أعلن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري تجديد تعاقد المدير الفني للاتحاد السكندري طلعت يوسف لمدة عام آخر.

وقال مصيلحي لـFilGoal.com: "عقدت جلسة اليوم مع طلعت يوسف اتفقنا فيها على الخطوط العريضة للموسم المقبل".

وواصل "التجديد كان سهلا والمفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا".

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فيما قال طلعت يوسف لـFilGoal.com: "جددت تعاقدي حينما رأيت أن مصيلحي يوفر كل الإمكانيات اللازمة للنجاح في الاتحاد ويريد تطوير الفريق".

وأكمل "اتفقنا على الخطوط العريضة للتعاون و80% من الجهاز المعاون سوف يستمر مع في مهمتي".

وعن موقف اللاعبين قال: "لا أريد استباق الأحداث بالطبع أتمنى استمرار اللاعبين معي بعدما فهمنا بعضنا البعض ولكن لنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وكان طلعت يوسف تولى مسؤولية زعيم الثغر منذ عام 2019 لمدة عام.

وخلال مسابقتي الدوري والكأس خاض طلعت يوسف مع الاتحاد 21 مباراة فاز في 10 وتعادل في 6 وهُزم فريقه خمس مرات.

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