بعد السفر 120 كيلومترا.. منع تيفيز من لعب الجولف

يُعرف عن الأرجنتيني كارلوس تيفيز عشقه للعبة الجولف، إذ يأخد العصا والكرات للعب عقب نهاية تدريباته في بوكا جونيورز.

كارلوس تيفيز النادي : بوكا جونيورز بوكا جونيورز

وسعى تيفيز أن يلعب مع شخص آخر في مدينة تانديل والتي تبعد عن بيونيس آيرس 120 كيلومترا ويمتلك منزلا ريفيا حيث أراد لعب الجولف.

طلب تيفيز بممارسة الجولف في المدينة قوبل بالرفض لأنه ليس مقيما بها ليعود أدراجه مجددا.

والتر فيلاريول مدير مراقبة المركبات قال لـ "راديو فوز" الأرجنتينية: "وصل تيفيز لـ تانديل لمعرفة إذا ما كان يمكنه لعب الجولف، لكنه لم يستطع الدخول".

وتابع "لم أكن متواجدا حينها لكن المفتش أوصلني به عن طريق الهاتف، بعدما اعتقد اللاعب أن المدينة بدأت في تمكين الرياضة تطبيقا للمرحلة الخامسة".

وبدأت الأرجنتين تطبيق المرحلة الخامسة من الحجر الصحي في البلاد والذي يتيح ممارسة الرياضة في المتنزهات العامة.

وأضاف "لكنني أوضحت له أن الرياضة مُتاحة لسكان المدينة فقط، ولن يستطيع الدخول وتفهم الأمر".

وأتم "تيفيز كان لطيفا ولم يكن لديه مشكلة في العودة، وقال إنه عندما ينتهي كل شيء سيعود".

وانتهى الموسم الكروي في الأرجنتين بعد مرور جولة واحدة عن كأس الدوري الأرجنتيني (طالع التفاصيل).

وكان تيفيز قد سجل هدف الفوز في الجولة الأخيرة وقاد بوكا جونيورز لاقتناص لقب الدوري من أنياب ريفر بليت المنافس التاريخي.

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