بعد السفر 120 كيلومترا.. منع تيفيز من لعب الجولف

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 20:29

كتب : FilGoal

كارلوس تيفيز

يُعرف عن الأرجنتيني كارلوس تيفيز عشقه للعبة الجولف، إذ يأخد العصا والكرات للعب عقب نهاية تدريباته في بوكا جونيورز.

كارلوس تيفيز

النادي : بوكا جونيورز

بوكا جونيورز

وسعى تيفيز أن يلعب مع شخص آخر في مدينة تانديل والتي تبعد عن بيونيس آيرس 120 كيلومترا ويمتلك منزلا ريفيا حيث أراد لعب الجولف.

طلب تيفيز بممارسة الجولف في المدينة قوبل بالرفض لأنه ليس مقيما بها ليعود أدراجه مجددا.

أخبار متعلقة
جالياني: ميلان انهار في 2012.. وحلمت بضم تيفيز إلى جوار إبراهيموفيتش تيفيز: علينا تقديم المساعدات للأحياء الفقيرة.. أي لاعب يستطيع العيش 6 أشهر أو سنة دون أجرا مدرب بوكا: إقامة النهائي بعيدا عن الأرجنتيني تؤلمني.. وسنحتاج خبرة تيفيز صاروخية تيفيز القاتلة تقود بوكا جونيورز إلى ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس‎

والتر فيلاريول مدير مراقبة المركبات قال لـ "راديو فوز" الأرجنتينية: "وصل تيفيز لـ تانديل لمعرفة إذا ما كان يمكنه لعب الجولف، لكنه لم يستطع الدخول".

El Apache jugó al golf hasta en Estados Unidos (Foto: fabiangomezgolf).

وتابع "لم أكن متواجدا حينها لكن المفتش أوصلني به عن طريق الهاتف، بعدما اعتقد اللاعب أن المدينة بدأت في تمكين الرياضة تطبيقا للمرحلة الخامسة".

وبدأت الأرجنتين تطبيق المرحلة الخامسة من الحجر الصحي في البلاد والذي يتيح ممارسة الرياضة في المتنزهات العامة.

وأضاف "لكنني أوضحت له أن الرياضة مُتاحة لسكان المدينة فقط، ولن يستطيع الدخول وتفهم الأمر".

وأتم "تيفيز كان لطيفا ولم يكن لديه مشكلة في العودة، وقال إنه عندما ينتهي كل شيء سيعود".

وانتهى الموسم الكروي في الأرجنتين بعد مرور جولة واحدة عن كأس الدوري الأرجنتيني (طالع التفاصيل).

وكان تيفيز قد سجل هدف الفوز في الجولة الأخيرة وقاد بوكا جونيورز لاقتناص لقب الدوري من أنياب ريفر بليت المنافس التاريخي.

اقرأ أيضا

اتحاد السلة يعلن موعد استئناف الموسم

الكشف عن التصور النهائي لاستاد المصري الجديد

" أرجو من الإسماعيلي أن يتركني أرحل"

محامي النقاز يتقدم بشكوى ضد مرتضى

الوحدة السعودي يوضح موقفه من عاشور

كارلوس تيفيز الجولف
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة مؤكدة وفزع في أولد ترافورد قبل ودية يونايتد وستوك 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينجر: الدوري الإنجليزي سيكون "معاقا" عندما يعود الموسم لغياب الجمهور ساعة | الدوري الإنجليزي
سيتيين: لن أتصرف بتهور مع سواريز.. وليس لدي شك في موقف ميسي ساعة | أوروبا
بعد السفر 120 كيلومترا.. منع تيفيز من لعب الجولف ساعة | أوروبا
الأستاذ يعاون التلميذ.. رسميا – خوانما ليّو ينضم لجهاز جوارديولا في سيتي ساعة | أوروبا
شكوى جديدة من سيتيين بشأن احتمالية ظهور الجماهير في بعض المباريات 2 ساعة | أوروبا
كاستييخو يكشف عن سرقته بـ "سلاح موجه لرأسه" 2 ساعة | أوروبا
تقرير: يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية لأجل جورجينيو.. اسم جديد تلك المرة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 3 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ 4 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز"
قد ينال إعجابك