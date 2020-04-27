رئيس الاتحاد الأرجنتيني يعلن إنهاء البطولات المحلية

أعلن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، "اعتبار انتهاء مسابقات موسم 2019-2020"، والتي تعني إلغاء كأس الدوري الأرجنتيني.

الدوري الأرجنتيني حسمه بوكا جونيورز في الجولة الأخيرة على حساب غريمه التقليدي ريفر بليت في مارس الماضي.

وقبل تفشي فيروس كورونا في البلاد أقيمت الجولة الأولى من مسابقة كأس الدوري في نسختها الثانية وتوقفت عقب قرار الاتحاد الأرجنتيني رغم تبقي مباراتين من الجولة.

الاتحاد الأرجنتيني سبق أن حدد كيفية تأهل الفرق لمسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا 2021 عن طريق جمع نقاط كل فريق في البطولتين، لتحديد المتأهلين.

تابيا قال لقناة TNT sports الأرجنتينية "سنعقد اجتماعا للجنة التنفيذية غدا الثلاثاء، انتهى موسم 2019/20، وخلال الاجتماع نفسه سيتم أيضا وضع معايير القبول في كوبا ليبرتادوريس 2021، في حين لن يتم توقع أي تراجع".

وتابع "علينا أن نتخذ قرارات: الأول هو إنهاء البطولات لتحديد ترتيب المتأهلين. والآخر هو الحفاظ على المقاعد المؤهلة من قبل كأس الدوري وكأس الأرجنتين (يتأهل بطل كل مسابقة لكوبا ليبرتادوريس)، وسنخوض المباريات عندما تمنحنا وزارة الصحة الفرصة. سيتم لعب كأس السوبر بالتأكيد تحت اسم آخر".

ويتأهل من الأرجنتين 6 أندية لكوبا ليبرتادوريس هم أفضل 4 في جدول ترتيب الدوري + بطل الكأس + بطل كأس الدوري، فيما تتأهل 6 أندية لكوبا سود أمريكانا.

ووفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية فأنه بعد جمع نقاط الدوري مع بطولة كأس الدوري الأرجتتيني أصبح المتأهلين هم: بوكا جونيورز وريفر بليت وأرجنيتوس جونيورز وراسينج كلوب تأهلوا لنسخة 2021 من كوبا ليبرتادوريس من أصل 6 مقاعد.

بينما تأهلت 6 فرق لبطولة كوبا سود أمريكانا 2021 وهم فيليز سارسفيلد، سان لورينزو ونيويلز أولدبويز وتاليريس وديفينسيا خوستيسيا ولانوس.

وواصل التقرير أن الاتحاد الأرجنتيني يأمل في بدء مسابقة جديدة (توازي كأس الدوري الذي تم إلغاءه) في سبتمبر المقبل لتحديد المتأهل لكوبا ليبرتادوريس 2021، مع استمرار إقامة كأس الأرجنتين والتي يتأهل بطلها لكوبا ليبرتادوريس أيضا.

وقد يتغير ترتيب الأندية المتأهلة مجددا إذا لم تقم تلك البطولات في سبتمبر المقبل، إذ سيتأهل فيليز سارسفليد وسان لورينزو لكوبا ليبرتادوريس عوضا عن سود أمريكانا، بينما يتأهل روزاريو سنترال وأرسنال ساراندي لكوبا سود أمريكانا لتكتمل عدد الأندية المتأهلة قاريا.

أما عن الهبوط فقد أعلن تابيا أنه تم إلغاء الهبوط لمدة موسمين، وهو ما يعني عدم هبوط أي فريق من موسم 2019-2020، والذي يحمل بشرى سارة لفريق خيمناسيا لابلاتا ومدربه مارادونا بعدما تأكد هبوطهم بتذيل جدول ترتيب متوسط النقاط.

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