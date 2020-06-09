شكوى جديدة من سيتيين بشأن احتمالية ظهور الجماهير في بعض المباريات

انتقد كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، مُقترَح العودة الجزئية للجماهير في مدرجات الدوري الإسباني.

إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية ذكرت يوم أمس أن السلطات في إسبانيا تفكر في إعادة الجماهير بنسبة 30% إلى المدرجات في شهر يوليو، بالأقاليم التي تشهد المرحلة الثالثة من حالة الطوارئ.

وعن ذلك علّق سيتيين عبر راديو كتالونيا: "أتفهم أن تأثير الجماهير يؤخذ في الاعتبار، ولكني لست واثقا إلى أي درجة ستقدر الجماهير على مساعدة فريق على الفوز الآن".

وأضاف: "يجب أن تحضر الجماهير في كل المباريات، أو لا تحضر بتاتا".

وأتم: "ليس هناك منطق في أن تلعب مباراة بجماهير، والمباراة التالية على أرضك تكون في ملعب خالٍ".

وكان سيتيين قد اشتكى قبل عدة أسابيع من تطبيق نظام الخمسة تغييرات في المباريات بعد استئناف النشاط، مشيرا إلى أنه يصب في مصلحة الفرق الصغيرة.

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