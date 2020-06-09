كرة يد - تحت شعار احنا الأبطال.. لاعبات مصر تطالبن بمنتخب سيدات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 17:44

كتب : FilGoal

منتخب ناشئات مصر لكرة اليد

دشنت لاعبات مصر لكرة اليد حملة تحت شعار (احنا الأبطال) من أجل المطالبة تكوين منتخب للسيدات.

وانتقدت لاعبات مصر عدم وجود منتخب سيدات للعبة اليد وهي اللعبة الجماعية الوحيدة بدون منتخب أول للسيدات في مصر.

وشارك في الفيديو لاعبات منتخب مصر مواليد 98 و2000 و2002 وكان قد سبق لهن المشاركة مع منتخبات الناشئات في بطولات إفريقيا والعالم.

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وكانت لمى الشواربي حارسة مرمى منتخب 98 وقائدة الفريق قد انتقدت تصريحات عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بسبب تصريحاته عن منتخب السيدات.

وكشفت لمى أن عضو مجلس الإدارة يرى أن منتخب 98 و2000 قد فشلا ولذلك لم يتم تكوين منتخب سيدات ونصح الجيل الأصغر ألا يخطيء مثلهم، وهو ما نفته قائدة فريق 98.

وأوضحت لمى أن فريقها قدم مفاجأة كبرى وأداء رائع وكان ندا للمنتخبات الأوروبية والعالمية مما دفع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للنزول إلى أرض الملعب لتحيتهم.

كما شددت لمى أن منتخبي الناشئات والشابات حققن إنجازا بالفوز ببطولة إفريقيا رغم غياب مصر عن الساحة.

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وكانت لاعبات مصر المحترفات مروة عيد ورحاب جمعة قد انتقدن سابقا عدم تأسيس منتخب يد للسيدات وأعربن عن إحباطهن من ذلك.

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