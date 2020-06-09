كرة يد - تحت شعار احنا الأبطال.. لاعبات مصر تطالبن بمنتخب سيدات

دشنت لاعبات مصر لكرة اليد حملة تحت شعار (احنا الأبطال) من أجل المطالبة تكوين منتخب للسيدات.

وانتقدت لاعبات مصر عدم وجود منتخب سيدات للعبة اليد وهي اللعبة الجماعية الوحيدة بدون منتخب أول للسيدات في مصر.

وشارك في الفيديو لاعبات منتخب مصر مواليد 98 و2000 و2002 وكان قد سبق لهن المشاركة مع منتخبات الناشئات في بطولات إفريقيا والعالم.

We’re in 2020 yet there’s still discrimination between men & women. But the truth is; every athlete should have the same rights despite his gender. نفسنا يكون في عقود تضمنلنا حقوقنا و ان يكون في منتخب اول كرة يد عشان نكون بنتعب لهدف مش على الفاضي.#احنا_الابطال @handgoall pic.twitter.com/LacgtIiSxz — Shahd (@ShahdShawarby4) June 9, 2020

وكانت لمى الشواربي حارسة مرمى منتخب 98 وقائدة الفريق قد انتقدت تصريحات عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بسبب تصريحاته عن منتخب السيدات.

وكشفت لمى أن عضو مجلس الإدارة يرى أن منتخب 98 و2000 قد فشلا ولذلك لم يتم تكوين منتخب سيدات ونصح الجيل الأصغر ألا يخطيء مثلهم، وهو ما نفته قائدة فريق 98.

وأوضحت لمى أن فريقها قدم مفاجأة كبرى وأداء رائع وكان ندا للمنتخبات الأوروبية والعالمية مما دفع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للنزول إلى أرض الملعب لتحيتهم.

كما شددت لمى أن منتخبي الناشئات والشابات حققن إنجازا بالفوز ببطولة إفريقيا رغم غياب مصر عن الساحة.

View this post on Instagram A post shared by L A M A 🌸 (@lama.elshawarby) on Jun 7, 2020 at 2:55pm PDT

وكانت لاعبات مصر المحترفات مروة عيد ورحاب جمعة قد انتقدن سابقا عدم تأسيس منتخب يد للسيدات وأعربن عن إحباطهن من ذلك.

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