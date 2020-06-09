سكاي: الصفقات القوية مستمرة.. تشيلسي يقترب من ضم كاي هافرتز

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 17:30

كتب : FilGoal

كاي هافرتز

صفقات مميزة واستعداد بكل قوة للموسم الجديد. هذا هو شعار تشيلسي الإنجليزي في هذه الفترة.

كاي هافرتس

النادي : باير ليفركوزن

تشيلسي

بعدما حُرم الفريق من التعاقدات مطلع الموسم الحالي تنفيذا لعقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، واعتماده على الكثير من الشباب، بدأ تشيلسي مرحلة جديدة استعدادا للظهور بكل قوة في الموسم المقبل.

البداية كانت قبل شهور عندما تعاقد تشيلسي رسميا مع حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي ومنتخب المغرب.

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ثم كانت الضربة الثانية بالاقتراب كثيرا من التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا وآر بي لايبزج الذي كان قريبا من ارتداء قميص ليفربول.

وهذه المرة اقترب تشيلسي من ضم كاي هافرتز صانع ألعاب منتخب ألمانيا وباير ليفركوزن.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن تشيلسي بات قريبا للغاية من ضم هافرتز رغم رغبة عدة أندية في التعاقد معه مثل ليفربول وريال مدريد وغيرهم.

إلا أن تشيلسي هو الأقرب للفوز بخدمات الموهبة الألمانية الشابة.

هافرتز البالغ من العمر 20 عاما يقدم أداء مميز للغاية مع فريقه ونجح في تسجيل 15 هدفا خلال 38 مباراة لعبها هذا الموسم. كما صنع أيضا 8 أهداف.

وسيحاول تشيلسي إنهاء صفقتي فيرنر وهافرتز سريعا من أجل الانتقال للاعب آخر يستهدف التعاقد معه وهو بين شيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا وليستر سيتي.

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