أس: راموس يريد اللعب في أمريكا بعد نهاية مسيرته مع ريال مدريد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 17:05

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - رسمة أحمد نبيل

أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى رغبة سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، في إنهاء مسيرته بالملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

أس سلطت الضوء على مستقبل المدافع الأندلسي المخضرم الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2021.

وأفاد التقرير إلى نية ريال مدريد عرض التجديد لعامٍ واحد فقط على سيرخيو راموس الذي يطمح إلى التواجد في صفوف إسبانيا بمنافسات كأس العالم 2022، ليكون موندياله الخامس.

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كما يرغب راموس في تحطيم رقم راؤول جونزاليس الذي خاض 741 مباراة بقميص الميرنجي، فيما يمتلك راموس حتى اللحظة 640 مباراة رفقة ريال مدريد.

لكن بعد نهاية مغامرته الأوروبية، سيأتي الدور على مغامرة الحلم الأمريكي، إذ تجمع راموس علاقة صداقة وطيدة بـ دافيد بيكام زميله السابق في ريال مدريد بين 2005 و2007، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي.

راموس قضى بالفعل جزء من إجازته الصيفية لعام 2018 في مدينة ميامي، ويبدو كل شيء جاهز لانتقاله إلى الدوري الأمريكي.

راموس (34 عاما) يلعب في ريال مدريد منذ انتقاله إليه عام 2005 قادما من إشبيلية، وساهم في تتويجه بأربع ألقاب دوري أبطال أوروبا.

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