وزير الرياضة والمحافظ مع وزير الإسكان يبحثون إنشاء المدينة الرياضية بمدينة سلام بورسعيد

فى ضوء تكليفات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية والجهات الاستشارية وبحضورمحمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء البدء فى إنهاء إجراءات إنشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد الواقعة بشرق بورسعيد.

وتم الاتفاق على أن تقدم هذه المدينة الرياضية جميع الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية لتصبح جزء من مدينة سلام بورسعيد التى تعد بدورها امتدادا للنهضة الشاملة لتلتحم بذلك مع أوجه التطوير الخدمى والعمراني الذى تشهده منطقة سيناء مع مدن القناة.

كما تضمن الاحتماع الاتفاق على البدء فى إنشاء استاد النادى المصرى الجديد بنفس موقع الاستاد القديم الموجود حاليا بطاقة استيعابية تسع ١٢ ألف متفرج وسيتم تنفيذه وفقا لأحدث التقنيات الفنية والمعمارية بما يتناسب ويتوافق مع جهود البناء والتنمية الشاملة التى تشهدها بورسعيد فى شتي المجالات.

وفى ضوء التنسيق الذى يجرى مع مختلف الجهات المعنية أجرى أشرف صبحي وعادل الغضبان اتصالا هاتفيا مع عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم الاتفاق مع اختيار موقع المدينة الرياضية بمدينة سلام بورسعيد.

ويأتي ذلك بما يتماشى مع النسق المعمارى للمدينة الجديدة ووفقا لرؤية القيادة السياسية التى تستهدف تقديم أفضل خدمة لأكبر عدد ممكن من سكان المحافظة.

وبإضافة تلك المنشآت تصبح مدينة سلام بورسعيد أحد أهم إضافات التطور المعمارى والمدن الجديدة التي تنشأ بتكليف ووفقا لرؤية القيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية.

📸 التصور المبدئي لاستاد النادي المصري الجديد 🟢🏟✨ pic.twitter.com/QfiysL6Gu3 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 9, 2020

طالع أيضا

وائل جمعة يجيب عن هل ظلم حسام عاشور في الأهلي

مرتضى منصور يعلن موعد التجديد لكارتيرون.. وطلب إلى الخطيب

عبد الحفيظ: وقت الثورة توقف 3 أشهر وبسبب الزمالك لم يطلب إلغاء المسابقة

في الجول يكشف موعد مفاوضات الزمالك مع ساسي للتجديد

بلال يتحدث عن موقفه مع الأهلي إذ كان بدلا من السعيد أو فتحي أو إكرامي