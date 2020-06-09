رئيس الاتحاد الإيطالي: كرة القدم هي التي انتصرت.. أتمنى ألا نلجأ للحسابات المعقدة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 14:36

كتب : FilGoal

شعار الاتحاد الإيطالي

يرى جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي أن تحديد ما تبقى من الموسم انتصار لكرة القدم بعد توقف استمر لما يقرب من 3 أشهر.

وتمنى جرافينا ألا يلجأ للحسابات المعقدة من أجل حسم البطل في حال تعثر استكمال الموسم.

وقال جرافينا في تصريحات للصحفيين: "كرة القدم هي التي انتصرت اليوم بعد إعلان المتبقي من الموسم".

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وأوضح "منذ البداية دعمنا جميعا الحاجة للبقاء في المشهد الدولي، وإيطاليا واحدة من الدول الخمس الكبرى في كرة القدم الأوروبية، واتخذنا قرارا بإنهاء مسابقاتنا".

ويتوقف الدوري الإيطالي منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتابع رئيس الاتحاد الإيطالي "في حالة توقف المسابقة مرة أخرى، لدينا عدة خيارات".

وكشف "لا يوجد أفضل من خوض التصفيات أو الدورات المصغرة لتحديد الفائز والخاسر".

وأتم تصريحاته "في كل الأحوال هذا أفضل من الحسابات المعقدة التي أتمنى ألا نلجأ لها وهي أخذ متوسط عدد النقاط بالنسبة للمباريات التي أقيمت في ملعبه وخارج ملعبه مضروبا في الألعاب المتبقية".

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