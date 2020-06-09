صديق لـ في الجول: ما قاله عبد الحفيظ حدث بالفعل ولا يمكن اختزال حبي للأهلي في كلمات

صدّق أحمد صديق ظهير أيمن الأهلي الأسبق على حديث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على واقعة تخفيض مستحقاته ثم خروجه من القائمة ورفض اللاعب استعادة المستحقات.

وكان عبد الحفيظ قد صرح في قناة الأهلي أمس الإثنين أن أحمد صديق قد وافق على تخفيض مستحقاته المالية بسبب أزمة النادي المادية عام 2013 لظروف البلاد والثورة.

وكشف عبد الحفيظ عن تراجعه في قراره بسبب استبعاد صديق من قائمة الفريق للموسم الجديد وذلك بعد حديث جمعه بمحمد أبو تريكة، لكن صديق رفض وشدد أن تنازله حبا في الأهلي ولا علاقة له بقيده.

وتواصل FilGoal.com مع أحمد صديق وقال: "ما ذكره سيد عبدالحفيظ حقيقي، وقد تنازلت عن هذه المستحقات حبا في الأهلي بدون نفاق أو مجاملة".

وتابع "هذا فضل النادي علينا ولو تكرر الموقف مرارا وتكرارا لفعلتها مجددا، كنت قد نسيت هذه الواقعة لأنها بالنسبة لي طبيعية تجاه النادي الذي أعشقه".

وأوضح صديق "ما حدث أن ظروف الأندية كلها كانت صعبة للغاية، واقترح النادي تخفيض نسبة من المستحقات المالية، وافقت على الفور ودون تردد لأن الاهلي منحنا الكثير والمال أقل ما يمكن أن نقدمه له في مثل هذه الظروف".

وأضاف ظهير الأهلي الأسبق "بعد موافقتي على قرار التخفيض فوجئت باستبعادي من قائمة الفريق، لم يأت إلى بالي على الإطلاق ربط الرحيل بالمستحقات".

وكشف "تواصل معي عبد الحفيظ لاستعادة مستحقاتي ولكنني رفضت بشدة وأكدت له إنني فعلت ذلك حبا في الأهلي بغض النظر عن أي شئ".

وواصل "وألح عبد الحفيظ اكثر من مرة في إرجاع نسبة التخفيض ولكني رفضت بشدة".

وانضم صديق لشباب الأهلي في صيف 2003 قبل أن يرحل لأسمنت أسيوط ثم يعود في صيف 2006 لمدة ثلاثة مواسم.

ورحل صديق بعد ذلك إلى الإسماعيلي قبل أن يعود للقلعة الحمراء مجددا في صيف 2012 واستمر لموسم وحيد واعتزل اللاعب في صيف 2018.

وعن خروجه من الأهلي أوضح صديق "لم أكن أتوقع ذلك، نعم كنت مصاب، ولم أشارك في ولاية حسام البدري، لكن المؤشرات كلها كانت تسير في الاعتماد على خدماتي مع محمد يوسف ولكن هذا ما حدث في النهاية".

وشدد صديق "علاقتي بالأهلي لا يمكن أن تختزل في كلمات، فعائلتي تعشق النادي، وأنا انضميت للأهلي ثلاث مرات".

وكشف صديق "قبل كل مرة منهم كنت أملك عروض من الزمالك والإسماعيلي وإنبي وأندية عديدة، ورفضتها من أجل النادي".

وتابع "عندما عرض عليّ العمل في أكاديمية الأهلي بالإمارات وافقت على الفور رغم إنني كان بمقدوري مواصلة اللعب، لا يمكن ان أرفض شئ من النادي وهو شرف كبير وثقة ومسئولية ثقيلة".

وأخيرا عن توجهه المستقبلي أتم صديق تصريحاته "العمل الإداري مهم، ولكني أميل أيضا الى التدريب، وحصلت على الرخصة الأساسية وكنت انتظر الحصول على الرخصة c الآسيوية وأنا جاهز لخدمة النادي من أي موقع".

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