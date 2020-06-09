رحلة محمد نجيب من صانع ألعاب بالدرجة الرابعة والتشبه بـ ميهوب للتتويج بالبطولات مع الأهلي

الكل يعرف حكاية محمد نجيب مع الأهلي، أحد المدافعين الذين اشتهروا بالأداء الرجولي والولاء لقميص الأحمر وتوج مسيرته بـ13 بطولة مع الفريق.

محمد نجيب النادي : الجونة الأهلي

لكن قبل ذلك، هل تعلم أن صاحب الـ37 عاما بدأ مسيرته كصانع ألعاب؟

حمادة بلح المدير الفني السابق لمركز شباب شطا يحكي لـFilGoal.com : "نجيب انضم لغزل دمياط بعمر الـ18 مع المدرب أحمد أبو العينين بعد مشاركته مع مركز شباب البرامون، حينها كان لاعب وسط. في ذلك الوقت تعرض لإصابة وابتعد عن التدريبات وعمل بشركة أدوية بعد أن أنهى دراسته بكلية الآداب، وكان قريبا من الاعتزال".

وأضاف "حصلت على خدمات نجيب على سبيل الإعارة في موسم 2003/2004 في مركز شباب شطا، كان هدافا للفريق ومميزا في المراوغة والتسديد والركلات الثابتة، كان يشبه علاء ميهوب".

وأكمل "بعد موسم عاد لغزل دمياط، لم يكن هناك اقتناع بقدراته في البداية قبل أن يشارك كمساك ويحجز مكانا أساسيا مع الفريق في الدرجة الثالثة".

وكشف "في تلك الفترة، اهتم به إنبي والأهلي، وأتى إمام محمدين لمراقبته لكنه لم يظهر بشكل جيد يومها. هو لاعب مثقف وأنهى دراسته بكلية الآداب لذلك فهو يتمتع بثقافة مميزة".

أما سعيد قطب المدير الفني السابق لغزل دمياط فيحكي: "كنت مدربا عاما مع إبراهيم عبد الصمد نجم الأهلي السابق، وكان وقتها نجيب بعمر الـ20 عاما ولم يشاهده عبد الصمد فتمت إعارته إلى مركز شباب شطا".

وأكمل "بعدها رحل عبد الصمد وتم تعييني مديرا فنيا، تواصلت مع حمادة بلح عن اللاعبين المعارين ليرشح نجيب للقيد في الفريق الأول. شارك بصفة أساسية معنا بعد عودته في مركز المساك، وفي مباراة ودية ضد بلدية المحلة نال استحسان الجميع ليتفاوض معه البلدية رفقة عطية البلقاسي في ذلك الوقت".

محب الفولة المدير الإداري السابق لغزل دمياط، والذي تعامل مع نجيب في صيف 2006 قبل انتقاله للبلدية روى واقعة طريفة حيث قال: "كنت أجل بجوار بعض الصحفيين خلال إحدى المباريات، والجميع أشاد بنجيب فذكرت لهم أن الأهلي يفاوضه، رغم عدم وجود مفاوضات في ذلك التوقيت".

وأكمل "بعدها، كان هناك لقاء تلفزيوني مع حسام البدري فتم سؤاله عن محمد نجيب مدافع غزل دمياط، ليرد أن الإدارة هي المسؤولة عن تلك الأمور، لينتشر اسمه بعد تلك الواقعة".

في ذلك العام، حصل بلدية المحلة على نجيب مقابل 120 ألف جنيه، وعطية البلقاسي مقابل 80 ألف جنيه.

وأتم الفولة "البلقاسي عاد لنا ثم انطلق إلى الأولمبي والأهلي، أما نجيب فصعد مع البلدية للممتاز".

مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة في البلدية قال لـFilGoal.com: "والدي محمود الشامي نجح في ضم نجيب والبلقاسي للفريق والصعود للممتاز في ظل وجود عناصر مميزة مثل رضا العزب وهاني العجيزي".

وأكمل "في 2008، تفاوض الزمالك للحصول على نجيب لكن المفاوضات فشلت، وبعدها رحل لاتحاد الشرطة مقابل مليون جنيه في يناير 2009".

وشرح "نجيب لاعب محترف، كل اهتمامه منصب على النجاح والتواجد في التشكيل الأساسي، لا يرغب في الظهور الإعلامي وتوقعنا له مسيرة حافلة والانضمام للمنتخب".

أما الحسيني القزاز حارس مرمى غزل دمياط السابق فيروي "كنت في زيارة لنجيب في قريته من أجل عمل حجامة له وقال لي نجيب إن الزمالك اقترب من التعاقد معه ولكن البلدية طلب مليون و250 ألف جنيه والزمالك عرض 750 ألف جنيه، ولكن نجيب من بداياته هو أهلاوي".

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