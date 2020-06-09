تقرير: تطور جديد من يوفنتوس لضم آرثر

لا يزال يسعى نادي يوفنتوس لضم آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

أرتور النادي : برشلونة يوفنتوس

وكانت التقارير قد ربط بين انتقال آرثر إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية بانضمام ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

وخرج آرثر وقتها ليعلن رغبته في الاستمرار مع برشلونة لفترة أطول وعدم تفكيره في الرحيل.

ووفقا لصحيفة كوريير تورينو فلم ييأس يوفنتوس بشأن آرثر ومازالت محاولاته مستمرة.

وكشف التقرير عن لقاء فابيو باراتيشي مدير يوفنتوس الرياضي مع ممثلي آرثر.

وأوضح التقرير أن الطرفين تحدثا في كافة الأمور وهناك تفاؤل من جانب يوفنتوس في حسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى تصدر آرثر رغبات كل من ماوريتسيو ساري المدير الفني، وباراتيشي المدير الرياضي.

وخاض آرثر مع برشلونة 23 مباراة هذا الموسم وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

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