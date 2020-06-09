إنتر يسعى لإقناع لاوتارو بالاستمرار

يسعى نادي إنتر لإقناع لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق بالاستمرار وعدم الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وكشف بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للنادي عن رغبته في إقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق.

وقال ماروتا في تصريحات لصحيفة كوريير ديللو سبورت: "رحل ماورو إيكاردي عن الفريق، وكان علينا استيعابه بطريقة مرضية له ولنا وما تحقق".

وأضاف "أتوقع اختفاء الأرقام الضخمة في الصفقات بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا".

وتابع ماروتا "لسنا بحاجة لبيع لاوتارو مارتينيز، وهناك شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو حتى 7 يوليو، هذه هي الوسيلة الوحيد لرحيله".

وشدد "سنلتقي بالمهاجم الأرجنتيني لنتحدث معه ونحاول إقناعه بالاستمرار والتطور مع إنتر".

وأوضح "إنتر الآن لديه الرؤية والجاذبية للنجوم خلال الفترة الأخيرة".

وفي ختام تصريحاته رفض ماروتا الرد على إمكانية استعادة رادجا ناينجولان وإيفان بريسيتش وقال: "نقيم كل شيء مع المدير الفني".

وارتبط اسم لاوتارو مارتينيز بفريق برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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