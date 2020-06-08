ليكيب: سان جيرمان أبلغ تياجو سيلفا بعدم تجديد تعاقده

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 21:30

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا

أبلغ باريس سان جيرمان قائده تياجو سيلفا بعدم نيته تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وطبقا لتقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن سان جيرمان أبلغ اللاعب البرازيلي بأن مشواره مع الفريق سينتهي بنهاية الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تفوقه على بروسيا دورتموند قبل توقف الموسم الكروي جراء تفشي فيروس كورونا.

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وانضم سيلفا إلى سان جيرمان قادما من ميلان في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين توج سيلفا بـ21 بطولة مع فريق العاصمة الفرنسية.

وشارك تياجو سيلفا صاحب الـ35 عاما مع سان جيرمان في 310 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 5 آخرين.

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سان جيرمان تياجو سيلفا
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