بعد مشاجرة بينهما.. والدة نيمار تتسبب في إصابة صديقها بـ12 غرزة وتدخل الإسعاف والشرطة

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 21:15

كتب : FilGoal

والدة نيمار وصديقها

تعرض تياجو راموس صديق والدة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان لإصابة شديدة الخطورة في ذراعه بعد مشاجرة عنيفة بينهما.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية نقلا عن وسائل الإعلام البرازيلية أن نادين جونكالفيس والدة نيمار والبالغة من العمر 52 عاما تسببت في إصابة صديقها تياجو البالغ من العمر 23 عاما خلال مشاجرة بينهما.

بدأ الشجار بينهما عندما سمع أحد الجيران صوت والدة نيمار وصديقها يرتفع وهما في الشقة الخاصة بهما في مدينة سانتوس.

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ثم بدأ الشجار يشتد بينهما بشكل أكبر وارتفع صوتهما قبل أن تحضر سيارة الإسعاف.

وبعد حضور سيارة الإسعاف تبين أن والدة نيمار قذفت صديقها بأحد الأكواب الزجاجية ما تسبب في إصابته بجرح كبير في ذراعه استوجب 12 غرزة.

وعندما تعرض تياجو للإصابة فضلت والدة نيمار الاتصال بالإسعاف كإجراء وقائي، وتم نقله إلى المستشفى لمعالجة الجرح.

واستجوبت الشرطة البرازيلية والدة نيمار بسبب هذه الواقعة ومعرفة سبب إصابته دون الإعلان عن أي شيء بشكل صريح.

وقال المتحدث الرسمي باسم نيمار "التحقيقات أوضحت عدم وجود اعتداء وإصابة تياجو كانت بسبب حادث تعرض له داخل المنزل".

الأمر ذاته التي أكده المتحدث الرسمي باسم والدة نيمار.

وكانت والدة نيمار أعلنت ارتباطها بتياجو راموس في أبريل الماضي.

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