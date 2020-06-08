عبد الظاهر السقا لـ في الجول: أزمة القيد؟ نمتلك فريقا قويا.. ونحاول حل الأزمة المالية

كشف عبد الظاهر السقا مدير الكرة في المصري أن ناديه لديه خطة بديلة حال عدم إلغاء عقوبته بمنع ضم صفقات جديدة.

وقال عبد الظاهر السقا لـFilGoal.com: "لدينا خطة بديلة حال رفض الاستئناف المقدم منا على الحرمان من القيد وسنعتمد على كل اللاعبين المتاحين وإعادة كل المعارين لإكمال صفوف الفريق".

وشدد "المصري يمتلك قواما قويا ويستطيع تقديم أفضل العروض في كافة الظروف ولدينا لاعبين بين الأغلى في مصر ولديهم عروض من أندية الأخرى ما يؤكد مدى جودتهم ومستواهم المميز".

وأردف "لدينا أحمد مسعود أحد أفضل حراس المرمى في مصر ونجوم في جميع الخطوط".

وتابع السقا "إيقاف القيد يمنعنا من ضم لاعبين لكننا ندرس وضع سوق الانتقالات تحسبا لرفع الإيقاف في أي لحظة".

وواصل "هناك فرق بين تطوير فريق وبناء فريق جديد وحاليا نحن نطور المصري لأننا لدينا قواما قويا بالفعل، نعم نمر بأزمة مالية في الفترة الحالية مثل أي ناد في العالم لكننا نحاول إضافة موارد أخرى للفريق".

وأتم السقا حديثه "المصري يحتل المركز الخامس في ترتيب القيمة السوقية للاعبيه في الدوري المصري وطموحاتنا كبيرة لتقديم أفضل العروض مع مدربنا طارق العشري".

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