تقرير مغربي يكشف الاختيارات المتاحة أمام خالد بوطيب استعدادا للموسم المقبل

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 18:57

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - خالد سامي - الزمالك - حرس الحدود

استعاد خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق عافيته من الإصابة التي لحقت به مؤخرا ويتدرب بقوة خلال الفترة الحالية ويختار أفضل عرض مقدم إليه استعدادا للموسم المقبل.

وذكر موقع "هس سبورت" المغربي في تقرير له أن بوطيب حاليا لديه عروضا من الدوري التركي حيث لعب في صفوف مالطيا سبور قبل الانضمام للزمالك.

كذلك يمتلك المهاجم صاحب الـ32 عاما عرضا من الدوري السعودي والقطري بالإضافة للمغربي.

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وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق أسباب فسخ عقد بوطيب، قائلا: "بوطيب لا يحضر إلى النادي وممتنع عن التدريبات. نحن لا نستطيع التواصل معه، وقررنا فسخ التعاقد معه".

وفي فبراير الماضي قدم بوطيب مذكرة إثبات حق لاتحاد الكرة المصري، بشأن عدم تقاضيه جزء من مستحقاته لدى النادي الأبيض، تمهيدا لشكوى النادي.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

ويملك بوطيب 8 أهداف دولية مع منتخب المغرب في 20 مشاركة بقميص أسود الأطلس.

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