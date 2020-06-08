ساسي يوضح كيف يعامل زملاءه بالمنتخب التونسي حسب تعليمات التباعد الاجتماعي

أوضح فرجاني ساسي كيفية سير الأمور في معسكر المنتخب التونسي الذي بدأ معسكره يوم الإثنين لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا.

ونشر فرجاني ساسي عدة مقاطع مصورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام ظهر فيها بـ"الكمامة" مع زميله فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي.

وظهر حرص لاعبي المنتخب التونسي على تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

وفي مقطع آخر، قام لاعب وسط الزمالك بتحية زميليه بالمرفق.

وقرر منتخب تونس استئناف تدريباته خلال شهر يونيو الجاري بعد فترة طويلة من توقف تدريبات كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبسبب تواجد الكثير من اللاعبين المحترفين في تونس خلال فترة الحجر الصحي، قرر منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس إقامة المعسكر على مرتين حفاظا على سلامة اللاعبين.

وسيكون المعسكر الأول لنسور قرطاج لمدة 5 أيام بداية من يوم الإثنين 8 يونيو وحتى السبت 13 من الشهر ذاته.

ويضم المعسكر الأول 13 لاعبا وهم فارق بن مصطفى والمعز بن شريفية ووجدي كشريدة وصدام بن عزيزة ونسيم هنيد ومرتضى بن وناس وفرجاني ساسي ومحمد أمين بن عمر ومحمد علي بن رمضان ونعيم سليتي وفخر الدين بن يوسف وسعد بقير وبسام الصرارفي.

على أن يكون المعسكر الثاني في الفترة من 16 إلى 21 من شهر يونيو الجاري وسيضم كل من عاطف الدخيلي وأيمن دحمان وحمزة المثلوثي وزياد بوغطاس وهاني عمامو وإسكندر العبيدي وحسام دقدوق ومحمد المثناني وأحمد خليل وطه ياسين الخنيسي ومحمد علي بن حمودة وياسين الشماحي وفراس بلعربي.

ولن ينضم علي معلول نجم الأهلي لمعسكر منتخب تونس بسبب تواجده في مصر وعدم قدرته على السفر إلى تونس لتوقف رحلات الطيران.

ساسي @FerjaniSassi يوضح كيف يعامل زملاءه بالمنتخب التونسي حسب تعليمات التباعد الاجتماعي (via: ferjanisassioff/IG) pic.twitter.com/m7zD14rYzT — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 8, 2020

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