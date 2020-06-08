أبو ريدة يشيد بموافقة البرلمان على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي

تقدم هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف) وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكافة أجهزة الدولة المصرية، والسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والبرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس على إنجاز التصويت بالموافقة على اتفاقية الحكومة المصرية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن مقر الاتحاد في مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح أبو ريدة أن إنجاز هذه الاتفاقية يعد تكليلا للمجهودات المضنية التي بذلت خلال السنوات الأخيرة من أجل ضمان احتضان مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصفتها إحدى البلاد المؤسسة وعدم السماح بنقله إلى دولة أخرى.

وأضاف مؤكدا أن الاتفاقية تعزز دور مصر الريادي في قارة إفريقيا وتتماشى مع تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطته في مد جذور التعاون الإفريقي وإعادة مصر إلى دورها القيادي في القارة السمراء.

وهنأ أبو ريدة جميع العاملين في الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم على ضمان وتفعيل هذه الاتفاقية مؤكدة أنها نصر كبير لكرة القدم المصرية والإفريقية وتأكيد على دور مصر الريادي في تطوير وتنمية الكرة الإفريقية المستمر منذ سنوات وسيستمر بقوة في السنوات المقبلة.

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