وزير الرياضة يلتقي رجال الأعمال لبحث الاستثمارات المقترح إقامتها في استاد القاهرة

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه بديوان الوزارة، عددا من رجال الأعمال، لبحث مشاركتهم في إقامة عددا من المشروعات الاستثمارية داخل هيئة استاد القاهرة.

يأتي ذلك ضمن مجموعة من اللقاءات التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع عدة مستثمرين خلال الفترة الراهنة لبحث مساهماتهم في إقامة المشروعات الاستثمارية داخل هيئة استاد القاهرة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.

وطالب وزير الشباب والرياضة من المستثمرين تقديم خطة متكاملة حول المشروعات الاستثمارية المقرر تنفيذها داخل الإستاد لدراستها، لافتا إلى تنوع مواقع المساحات المتوفرة داخل الإستاد والتي تناسب العديد من المشروعات.

ومن المقرر تطوير المنطقة الخاصة بهيئة استاد القاهرة واستغلال المساحات الموجودة به من خلال مقترح إنشاء فرع لنادي النادي The Club داخل هيئة الإستاد، وإنشاء فندق ومبنى تجاري ومركز ثقافي ومكتبة للشباب ومركز تدريب ومركز طبي.

من جانبهم أشاد المستثمرون بفكرة الاستثمار بهيئة استاد القاهرة وادارته بفكر اقتصادي، وذلك من خلال تحديثه وتطويره وإتاحته للاستخدام المجتمعي، مؤكدين أن الإستاد سيجذب العديد من رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص للاستثمار به وفق القواعد والقوانين العاملة في هذا الشأن.

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