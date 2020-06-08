لاعب الرجاء: قادرون على إقصاء الزمالك.. والعودة ضد الإسماعيلي ليست مستحيلة

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 16:19

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

يرى محسن متولي لاعب الرجاء المغربي إن فريقه قادر على الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك نهائي كأس محمد السادس.

وقال متولي في حواره مع صحيفة المنتخب المغربية:"قادرون على الفوز على الزمالك بفارق مريح في مباراة الذهاب ومن ثم التأهل للنهائي".

ومن المنتظر أن يواجه الرجاء فريق الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكن تأجلت البطولة لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وسيستضيف الرجاء مباراة الذهاب ثم يخوض الإياب في مصر، وإذا تأهل للنهائي سيلعب ضد مواطنه الوداد أو الأهلي.

بطولة أخرى يطمح الفريق المغربي للتتويج بلقبها هي كأس الأندية العربية، أو كأس محمد السادس، مسمى النسخة الحالية للمسابقة.

والعقبة مصرية أيضا في الطريق نحو النهائي، عليه التعويض بعد خسارة الذهاب في مصر أمام الإسماعيلي بهدف.

وأوضح متولي "العودة أمام الإسماعيلي ليست مستحيلة. سيكون مؤسفا إن لم نتأهل للنهائي الذي سيقام في بلدنا".

ومثل دوري الأبطال، تأجلت المباريات المتبقية من كأس محمد السادس.

وتشير تقارير إلى احتمال استكمال كل بطولة في دولة واحدة، على أن تجري مباراة واحدة وليس اثنتين في نصف نهائي دوري الأبطال.

وفي كأس محمد السادس، المتأهل من مواجهة الإسماعيلي أو الرجاء سيلعب في النهائي ضد الشباب أو الاتحاد السعوديين.

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