مباريات فاصلة تحسم الدوري الإيطالي إذا توقف مرة ثانية

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خطته الاحترازية في حال اضطر مرة أخرى لإيقاف بطولة الدوري بسبب وباء كورونا.

وكشف الاتحاد يوم الإثنين أنه سيلجأ في هذه الحالة إلى المباريات الفاصلة لتحديد الترتيب النهائي للبطولة.

وتوقفت البطولة منذ مارس الماضي وتستأنف في 20 يونيو المقبل.

والمنافسة مشتعلة على اللقب ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب في آخر 8 مواسم، الترتيب بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف وبفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان الثالث وللأخير مباراة مؤجلة.

وتتدرب الأندية الإيطالية استعدادا لاستئناف الدوري الذي سيجري وفقا إجراءات صارمة وبدون حضور الجمهور.

وستعود المباريات في إيطاليا بالكأس أولا، فيلعب يوفنتوس ضد ميلان في 12 يونيو بإياب الدور نصف النهائي، ويلعب نابولي ضد إنتر في 13 يونيو.

وتعادل ميلان ويوفنتوس ذهابا بنتيجة 1-1 بينما في ميلانو خسر إنتر أمام مضيفه نابولي بهدف.

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