مباريات فاصلة تحسم الدوري الإيطالي إذا توقف مرة ثانية

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خطته الاحترازية في حال اضطر مرة أخرى لإيقاف بطولة الدوري بسبب وباء كورونا.

وكشف الاتحاد يوم الإثنين أنه سيلجأ في هذه الحالة إلى المباريات الفاصلة لتحديد الترتيب النهائي للبطولة.

وتوقفت البطولة منذ مارس الماضي وتستأنف في 20 يونيو المقبل.

أخبار متعلقة
دا كوستا يفوز برئاسة بورتو للمرة الـ15 على التوالي! مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: مدافع الزمالك على رادار الدراويش الأهلي لـ في الجول: 5 ملايين جنيه لـ مصطفى شوبير؟ حديث لا يقبله العقل والمنطق مدافع ليفربول: هدفنا الفوز بكل المباريات المتبقية وليس مباراتين فقط

والمنافسة مشتعلة على اللقب ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب في آخر 8 مواسم، الترتيب بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف وبفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان الثالث وللأخير مباراة مؤجلة.

وتتدرب الأندية الإيطالية استعدادا لاستئناف الدوري الذي سيجري وفقا إجراءات صارمة وبدون حضور الجمهور.

وستعود المباريات في إيطاليا بالكأس أولا، فيلعب يوفنتوس ضد ميلان في 12 يونيو بإياب الدور نصف النهائي، ويلعب نابولي ضد إنتر في 13 يونيو.

وتعادل ميلان ويوفنتوس ذهابا بنتيجة 1-1 بينما في ميلانو خسر إنتر أمام مضيفه نابولي بهدف.

طالع أيضا

مصدر في الإسماعيلي: نفكر في لاعب الزمالك

الأهلي يرد على تقارير تقاضي نجل شوبير 5 ملايين

هل يفاوض الأهلي مهاجم حسنية أغادير؟

مدرب حراس الأهلي: التعادل هنا يعني كارثة

معجزة سان سيرو.. المباراة التي تدخل فيها رئيسا الكاميرون والأرجنتين

تقرير: إصابة صلاح بكدمة

الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: أندية المغرب تفضل تلك المواعيد لمباريات دوري الأبطال والكونفدرالية 6 دقيقة | إفريقيا
بالاك: طريقة تشيلسي تناسب فيرنر وهم وأفضل له من ليفربول 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هيريرا: كنت أستحق احترام اكثر من مانشستر يونايتد 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ساسي يوضح كيف يعامل زملاءه بالمنتخب التونسي حسب تعليمات التباعد الاجتماعي 47 دقيقة | مصر
أبو ريدة يشيد بموافقة البرلمان على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي 53 دقيقة | مصر
وزير الرياضة يلتقي رجال الأعمال لبحث الاستثمارات المقترح إقامتها في استاد القاهرة ساعة | مصر
ستيرلنج: العنصرية مثل فيروس كورونا.. نريد حلولا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب الرجاء: قادرون على إقصاء الزمالك.. والعودة ضد الإسماعيلي ليست مستحيلة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك