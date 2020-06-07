صدقي: متعب طلب عدم إكمال أمم إفريقيا 2006 بعد أول مباراة

كشف حمادة صدقي مدرب عام منتخب مصر السابق لأول مرة، واقعة طلب عماد متعب مهاجم المنتخب السابق لعدم إكمال بطولة أمم إفريقيا 2006.

وقال صدقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أحيانا كانت تحدث مشاكل من بعض اللاعبين أثناء تواجدي في منتخب مصر، وهذا طبيعي في ظل كل هؤلاء النجوم الذين كانوا يتواجدون في المنتخب بتلك الفترة ولا يمكن إشراكهم جميعا، لكنني رفقة شوقي غريب كنا نحاول حلها قبل أن تصل لحسن شحاتة".

وأضاف "بعد مباراة ليبيا في أمم إفريقيا 2006، كان عماد متعب يريد الرحيل عن معسكر منتخب مصر وكان مٌصرا على ذلك بسبب عدم المشاركة. قال أنه بتلك الطريقة لن يشارك أبدا ولن يكون له أي دور".

وواصل "تحدثت معه وأقنعته بأن يستمر ويفكر في هذا الأمر، ونجحت في إقناعه في النهاية".

صدقي أتبع "حسن شحاتة لم يعلم بتلك الواقعة سوى بعد البطولة بعامين. لو علم بها لربما حدث أمور أخرى".

وأتم "متعب استمر في البطولة وشارك في لقاء المغرب الثاني ثم شارك وسجل أمام كوت ديفوار وفي مرمى الكونغو في ربع النهائي".

عماد متعب شارك في كل مباريات أمم إفريقيا 2006. شارك لعشر دقائق في لقاء ليبيا، ومثلهم أمام المغرب، قبل أن يلعب كأساسي في باقي مباريات البطولة وسجل ثلاثة أهداف.

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